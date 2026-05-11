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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein scherbenhaufen zu sehen, davor ein polizist.
Die Polizei sucht derzeit nach den Tatverdächtigen.
Bergheim
11/05/2026
Einbruch

Coup in Salzburg: Auto rammte Glasfront eines Geschäfts

Das sieht die Polizei nicht alle Tage: In Berhgeim (Salzburg) kommt es am Montag, den 11. Mai in den frühen Morgenstunden zu einem außergewöhnlichen Einbruch in eine Logistikforma.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Ein Auto krachte in die Glasfront einer Firma. Laut Berichten der „Heute“ haben sich Kriminelle so Zugang zum Geschäftsgebäude verschafft. Laut Polizei sollen das Innere des Gebäudes sowie der Parkplatz davor mit Scherben übersät gewesen sein.

Täter auf der Flucht

Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens soll noch nicht bekannt sein. Die Täter konnten nach dem Coup fliehen, nach ihnen wird jetzt gesucht.

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