Coup in Salzburg: Auto rammte Glasfront eines Geschäfts

Das sieht die Polizei nicht alle Tage: In Berhgeim (Salzburg) kommt es am Montag, den 11. Mai in den frühen Morgenstunden zu einem außergewöhnlichen Einbruch in eine Logistikforma.

Ein Auto krachte in die Glasfront einer Firma. Laut Berichten der „Heute“ haben sich Kriminelle so Zugang zum Geschäftsgebäude verschafft. Laut Polizei sollen das Innere des Gebäudes sowie der Parkplatz davor mit Scherben übersät gewesen sein.

Täter auf der Flucht

Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens soll noch nicht bekannt sein. Die Täter konnten nach dem Coup fliehen, nach ihnen wird jetzt gesucht.