Babler-Doku kommt ins Kino nach Baden

Seit Ende April läuft eine ganz besondere heimische Filmproduktion in den österreichischen Kinos. Für den Dokumentarfilm „Wahlkampf“ begleitete der Regisseur Harald Friedl Andreas Babler beim Nationalratswahlkampf 2024.

Die Doku zeigt die inneren und äußeren Kämpfe der SPÖ und deren Parteichef Andreas Babler.

Die Doku zeigt die inneren und äußeren Kämpfe der SPÖ und deren Parteichef Andreas Babler.

Aus nächster Nähe dokumentiert Harald Friedl in seiner Langzeitbeobachtung „Wahlkampf“ ein junges Team rund um den SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Babler (SPÖ) während der letzten Nationalratswahlen. Der Film macht deutlich, wie Bablers Kandidatur auf eine Gegenwart trifft, die von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geprägt ist. Im „Direct-Cinema-Stil“ blickt der Film hinter die Kulissen dieser politischen Auseinandersetzungen und zeigt wie ein Wahlkampf-Team in Kleinst- und Zusammenarbeit den Stress des konfliktreichen Alltags zu meistern versucht.

Bisher enttäuschte der Film die Kinokassen

Mit großen Ambitionen gestartet, ist die Dokumentation „Wahlkampf“ über SPÖ-Chef Andreas Babler nicht wirklich zu einem breiten Publikum durchgedrungen. Laut den offiziellen österreichischen Kinocharts kamen bis Anfang Mai lediglich rund 900 Besucher, um den Film auf der Leinwand zu sehen. Das berichtet die Tageszeitung Österreich. Damit bestätigen sich die Eindrücke der vergangenen Tage endgültig: Das Interesse an der Produktion bleibt äußerst gering.

Neue Hoffnung in Niederösterreich: Auch Regisseur ist anwesend

„Wahlkampf“ ist am Dienstag, den 12. Mai, im Cinema Paradiso Baden zu sehen. Regisseur Harald Friedl ist persönlich anwesend und stellt sich nach der Vorstellung dem Publikum. Start ist um 19:30.