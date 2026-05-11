Tierschutz Austria kritisiert deutsche Import-Eier bei SPAR

Die Debatte rund um deutsche Import-Eier bei SPAR spitzt sich weiter zu. Nachdem bereits die heimische Geflügelwirtschaft vor einem „Tabubruch“ gewarnt hatte, meldet sich nun auch Tierschutz Austria mit deutlicher Kritik zu Wort.

Immer wieder herrscht dieses Jahr Eier-Mangel in den Supermarkt-Regalen. Bei SPAR hat man reagiert und Eier aus Bayern mit ins Sortiment aufgenommen. Eine Entscheidung, die nicht nur Österreichs Jungbauern kritisieren – auch Tierschutz Austria meldet sich nun zu Wort. Besonders problematisch sei aus Sicht der Tierschutzorganisation die Kombination aus Importware, Preisdruck und einer Verpackungsgestaltung, die Konsumenten offenbar eine andere Haltungsform suggeriert als tatsächlich enthalten ist.

Bilder von Hühnern auf grünen Wiesen auf Verpackung, in Wirklichkeit aber Eier aus Bodenhaltung

„Wenn Bilder von Hühnern auf grünen Wiesen auf einer Packung zu sehen sind, im Inneren aber Eier aus Bodenhaltung liegen, dann sorgt das verständlicherweise für Kritik und Verunsicherung“, erklärt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Dass der Hersteller nun selbst eine neutralere Verpackung ankündigt, zeige, dass die Kritik offenbar berechtigt gewesen sei.

In Österreich über Jahre hinweg Tierwohlstandards aufgebaut

Tierschutz Austria warnt jedoch vor einer tiefergehenden Entwicklung: „Es geht hier nicht nur um Verpackungen. Es geht um die Frage, welchen Weg Österreich künftig in der Landwirtschaft gehen will. Über Jahre wurden höhere Tierwohlstandards aufgebaut – mit enormen Investitionen heimischer Betriebe. Wenn am Ende vor allem der billigste Preis zählt, geraten genau diese Standards unter Druck“, so Aschauer.

Österreich genießt Vorreiterrolle bei der Eierproduktion

Österreich gilt im europäischen Vergleich als Vorreiter bei Tierwohlstandards in der Eierproduktion. In Österreich legen rund 7,2 Millionen Legehennen jährlich etwa 2,3 Milliarden Eier. Mehr als die Hälfte der Tiere lebt in Bodenhaltung, rund ein Drittel in Freilandhaltung und etwa jede 13. Henne in Biohaltung. Heimische Betriebe mussten dafür in den vergangenen Jahren massiv investieren.