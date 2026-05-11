Skandal rund um Gauder-Fest in Tirol: Nazi-Parolen in der Zillertalbahn

Mutmaßliche Naziparolen rund um das Gauder Fest im Zillertal (Tirol) beschäftigen derzeit die Polizei. Mehrere Gruppierungen sollen bereits am Weg dorthin in der Zillertalbahn mit „Sieg Heil“-Rufen aufgefallen sein.

In der Zillertalbahn soll es zu den Nazi-Parolen gekommen sein.

In der Zillertalbahn soll es zu den Nazi-Parolen gekommen sein.

Diese Vorwürfe gegenüber den teils angetrunkenen Reisenden bestätigt ein heimlich mitgefilmtes Video aus der Zillertalbahn. Man ermittle „in allen Bereichen“ gegen Unbekannt, was die angeblichen Vorfälle in der Zillertalbahn betrifft auch wegen eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz bzw. wegen möglicher nationalsozialistischer Wiederbetätigung, sagte eine Polizeisprecherin am Montag zur APA.

Auch neonazistische Schmierereien hinterlassen

Besucher des Gauder Fests sollen auch rassistische und antisemitische Aussagen getätigt und neonazistische Schmierereien hinterlassen haben, wie Augenzeugen anonym gegenüber dem „Standard“ schilderten.

Veranstalter verurteilt mutmaßliche Vorfälle

Der Bürgermeister und Veranstalter des Gauder Fests in Zell am Ziller, Robert Pramstrahler, erfuhr aus den Medien von den Vorwürfen, wie er gegenüber dem ORF Tirol betonte. Er selbst verurteilt die mutmaßlichen Vorfälle. Das Gauder Fest sei ein Traditionsfest mit Brauchtum und Geschichte und vielen Menschen, die feiern wollen. Rechtsradikale und Neonazis haben hier keinen Platz. Er verurteile dies zutiefst.