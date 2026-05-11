Hagelunwetter zieht über Niederösterreich
Die Eisheiligen bringen ab morgen 10 Grad weniger und Schnee bis in mittlere Lagen. Der Temperatursturz war aber bereits am Montag im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn deutlich spürbar.
Dicke Hagelkörner, heftige Unwetter und Regen. Der Wetterumsturz in Niederösterreich war bereits am Montagnachmittag heftig zu spüren. In Rafing (Bezirk Hollabrunn) schickt uns eine Leserin Fotos aus ihrem Garten. Fotos der Niederösterreicherin zeigen einen weißen Hagelteppich, der sich binnen kürzester Zeit über die Landschaft gelegt hat. Sie schildert gegenüber 5min.at die Situation in ihrem Garten. Die Autos hätten glücklicherweise keinen Schaden davongetragen.
„Bei uns im Garten sind die Pflanzen beschädigt. Ansonsten ist uns zum Glück nichts aufgefallen. Aktuell donnert es leise und fängt zu regnen an.“ Leserin gegenüber 5min
Niederschläge auch in den nächsten Tagen, vor allem nördlich des Alpenhauptkamms
Niederschläge sind laut GeoSphere Austria vor allem nördlich des Alpenhauptkamms zu erwarten. In Ober-und Niederösterreich kühlt es deutlich ab. Gewitter sind bereits am Montag möglich, richtig sinken werden die Temperaturen hier allerdings erst am Dienstag. Schnee kann es bis in mittlere Lagen geben, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter.