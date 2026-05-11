Hagelunwetter zieht über Niederösterreich

Die Eisheiligen bringen ab morgen 10 Grad weniger und Schnee bis in mittlere Lagen. Der Temperatursturz war aber bereits am Montag im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn deutlich spürbar.

So sah es Montagnachmittag im Bezirk Hollabrunn (Niederösterreich) aus.

So sah es Montagnachmittag im Bezirk Hollabrunn (Niederösterreich) aus.

Dicke Hagelkörner, heftige Unwetter und Regen. Der Wetterumsturz in Niederösterreich war bereits am Montagnachmittag heftig zu spüren. In Rafing (Bezirk Hollabrunn) schickt uns eine Leserin Fotos aus ihrem Garten. Fotos der Niederösterreicherin zeigen einen weißen Hagelteppich, der sich binnen kürzester Zeit über die Landschaft gelegt hat. Sie schildert gegenüber 5min.at die Situation in ihrem Garten. Die Autos hätten glücklicherweise keinen Schaden davongetragen.

©Leser Innerhalb nur weniger Minuten sammelte sich der Hagel auf der Bank und im Garten.

„Bei uns im Garten sind die Pflanzen beschädigt. Ansonsten ist uns zum Glück nichts aufgefallen. Aktuell donnert es leise und fängt zu regnen an.“ Leserin gegenüber 5min

Niederschläge auch in den nächsten Tagen, vor allem nördlich des Alpenhauptkamms

Niederschläge sind laut GeoSphere Austria vor allem nördlich des Alpenhauptkamms zu erwarten. In Ober-und Niederösterreich kühlt es deutlich ab. Gewitter sind bereits am Montag möglich, richtig sinken werden die Temperaturen hier allerdings erst am Dienstag. Schnee kann es bis in mittlere Lagen geben, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert