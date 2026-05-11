„Kann keinen Sock anziehen“: Sorge um ÖFB-Legende

Er hat derzeit wegen der bald anstehenden Fußball-WM viel um die Ohren. Ist an der Seite von Kumpel Andi Herzog als Buchautor und Experte dauerbefragt.

Da bleiben Wehwehchen nicht aus. Denn Toni Polster (62) plagen Schmerzen. So sehr, dass sich der Regionalliga-Coach der Wiener Viktoria zeitnah unters Messer legen muss. „Ja, mich plagt die Arthrose im Knie“, verrät Polster exklusiv im Gespräch mit 5 Minten. „Ich komme um eine Operation nicht drumherum. Termin ist am 1. Juni. Ich kann den rechten Fuß ja nicht mehr abbiegen, so ja keinen Schuh, keinen Sock mehr anziehen…“

„…war nicht das Gelbe vom Ei“

Nicht das einzige, was Toni derzeit ärgert! Denn dass seine alte Liebe, der 1. FC Köln, in der deutschen Bundesliga seinem Landsmann Florian Kainz (33) den Abschied aus dem RheinEnergieStadion beim 1:3-Heimdebakel gegen den 1. FC Heidenheim verhagelte, wurmt „Toni Doppelpack“ spürbar. „Das war nicht das Gelbe vom Ei, schon enttäuschend! Gerade, wenn man schon gerettet ist, muss man für die vielen Fans alles raushauen. Den Eindruck hatte man nicht. Aber für Kainzi hat es mich sehr gefreut, wie die Fans ihn nach dem Spiel gefeiert haben, das hat er verdient.Jetzt kommt er ja nach Hause und beendet die Karriere.“

©Markus Krücken Toni Polster kämpft derzeit mit starken Knieschmerzen. Der Ex-Teamstürmer spricht mit 5 Minuten offen über seine bevorstehende Operation und seine Sorgen rund um den 1. FC Köln.

Polster im WM-Fieber: „Wir fiebern dem Ganzen schon entgegen“

Und was sagt Toni mit Blick auf die WM? Wenn er dann – mit repariertem Knie – als Experte dabei ist? „Wir fiebern dem Ganzen schon entgegen“, sagt er. „Aber es wäre vermessen einen Sieg gegen Weltmeister Argentinien in der Gruppe zu erwarten. Gegen die anderen beiden Gegner rechnen wir uns schon was aus.“