Unwetter in Niederösterreich: „Gefahr von Überflutungen ist groß“

Binnen kürzester Zeit verwandelten schwere Gewitter Gärten in eine Winterlandschaft. UWÖ warnt vor Flutgefahr durch bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter.

Binnen kürzester Zeit verwandelten schwere Gewitter Gärten in eine Winterlandschaft. UWÖ warnt vor Flutgefahr durch bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter.

Ein heftiger Wetterumsturz hat am Montagnachmittag weite Teile Niederösterreichs getroffen. Besonders in Rafing (Bezirk Hollabrunn) boten sich winterliche Szenen mitten im Frühling: Fotos einer Leserin zeigen einen dichten, weißen Hagelteppich, der die Gartenlandschaft innerhalb kürzester Zeit komplett überzog.

Warnstufe wurde erhöht

Die Lage verschärfte sich am späten Nachmittag zusehends. Die Experten von „Unwetter Österreich“ (UWÖ) reagierten auf die Intensivierung der Zellen und erhöhten die Warnstufe von zwei auf drei. Ab 17:30 Uhr wurde zudem eine offizielle Akutwarnung ausgesprochen. Das Hauptproblem sei derzeit die geringe Zuggeschwindigkeit der Gewitter. Die Meteorologen der UWÖ warnen eindringlich: „Achtung zwischen Zwettl und St. Pölten befinden sich seit einiger Zeit recht stationäre Gewitterzellen, die große Regenmengen bringen.“

Massive Regenmengen und Abkühlung

Die Folgen der stationären Zellen sind bereits messbar. Laut UWÖ besteht eine erhebliche Gefahr durch Überflutungen und Vermurungen: „Rund um den Stausee sind teilweise schon rund 100 Liter Regen gefallen.“ Auch die GeoSphere Austria prognostiziert weitere Niederschläge, die sich vor allem auf die Gebiete nördlich des Alpenhauptkamms konzentrieren. Die Bevölkerung wird gebeten, die aktuellen Warnhinweise genau zu verfolgen und unnötige Wege in den betroffenen Gebieten zu vermeiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 20:07 Uhr aktualisiert