Hubschrauber-Einsatz nach Unfall mit eingeklemmter Person

Nach einer schweren Kollision im Kreuzungsbereich der B12a bei Brunn am Gebirge mussten mehrere Personen gerettet werden. Auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes arbeiten an der Unfallstelle eng zusammen, um die verletzten Fahrzeuginsassen nach dem Zusammenstoß sicher zu versorgen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes arbeiten an der Unfallstelle eng zusammen, um die verletzten Fahrzeuginsassen nach dem Zusammenstoß sicher zu versorgen.

Am Montagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der B12a und der Autobahnabfahrt bei Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling / Niederösterreich) ein schwerer Verkehrsunfall, der einen Großeinsatz von Rettungskräften und Feuerwehr erforderte. Gegen 14:45 Uhr kollidierten ein Kleintransporter und ein silberner Kombi mit solcher Wucht, dass mehrere Personen Verletzungen unbestimmten Grades erlitten.

Ernst der Lage bestätigte sich vor Ort

Da erste Meldungen von zwei eingeschlossenen Personen ausgingen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge unmittelbar nach der Alarmierung mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Vor Ort bestätigte sich die ernste Lage: Aufgrund des spezifischen Verletzungsmusters konnte eine Person ihr Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen. In einer koordinierten Rettungsaktion arbeiteten die Feuerwehrleute eng mit dem Rettungsdienst sowie der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 9 zusammen.

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Unfallstelle wurde geräumt

Alle Patienten wurden medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert – teils bodengebunden, teils auf dem Luftweg. Nachdem die Polizei die notwendige Unfallaufnahme abgeschlossen hatte, führte die Feuerwehr die Bergung der beiden Wracks durch und säuberte die Fahrbahn. Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden.