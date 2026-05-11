Italien: Hagel und Tornado überrascht Urlauber

Schwere Unwetter in Caorle: Nach einer Windhose und Hagelmassen bleibt die Lage für Urlauber an der oberen Adria weiterhin extrem unbeständig.

In den südlichen Urlaubsregionen kam es jüngst zu einer bösen Überraschung, was das Wetter angeht. Wie bereits berichtet kam es heute in vielen südlichen Urlaubsregionen zu Unwettern. Vor allem in der Facebook-Gruppe „Amici di Caorle“ kursierten wilde Wetter-Fotos aus Caorle, Italien. Gegen 19 Uhr erreichte das Unwetter seinen Höhepunkt: „Heute um 19:20 Uhr gab es Hagel und eine Windhose“, berichtet das „CaorleMare Magazine“, welches das Naturspektakel am Meer filmte.

Garten voller Hagel, zahlreiche Einsätze

Auch Aufnahmen aus Privathaushalten machten die Runde, in denen die Gärten massiv mit Hagel gefüllt waren. „Das ist die Situation bei uns, die sind richtig groß“, erklärt ein Bewohner aus Caorle in den sozialen Medien, als er die Hagelkörner vom Boden aufhob. Wie die italienische Nachrichtenagentur „Gazzettino“ berichtet, wurden vor allem die Regionen rund um Venedig, Treviso und Bibione getroffen. Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um und es kam zu erheblichen Schäden, darunter auch zu Stromausfällen. Die Einsatzkräfte mussten mehrfach eingreifen, besonders betroffen waren die Küstenorte.

©David Perssinotto Cuoco via Facebook

So geht es am Dienstag weiter

Bereits morgen wird es im Süden erneut unbeständig, wobei es vor allem Kroatien trifft. Am Dienstag setzt sich dort die Witterung fort. Während landesweit verbreitet die gelbe Warnstufe gilt, wird für den Velebit-Kanal ab Mittag die Stufe Orange wegen schwerer Sturmböen erwartet. Neben einer spürbaren Abkühlung und kräftigen Regenfällen rechnen Meteorologen in höheren Lagen sogar mit ersten Schneeschauern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 21:36 Uhr aktualisiert