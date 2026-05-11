Regen, Schnee und kräftiger Wind prägen Österreich am Dienstag

Der Dienstag, 12. Mai, verläuft in Österreich zunächst überwiegend trüb und nass. „Vor allem in der ersten Tageshälfte überwiegt landesweit dichte Bewölkung“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In den Nordstaulagen regnet oder schneit es häufig, die Schneefallgrenze steigt nur langsam von knapp 1.000 Metern in höhere Mittelgebirgslagen an. Auch im Osten regnet es noch verbreitet, teils in Form von Schauern. Die kräftigsten Niederschläge konzentrieren sich allerdings auf die Alpensüdseite und den Südosten, dort sind örtlich auch Blitz und Donner möglich. Am Nachmittag lässt die Regenwahrscheinlichkeit deutlich nach, und von Westen her zeigen sich abseits der Berge erste Sonnenfenster. Der Wind weht in freien Lagen oft mäßig bis kräftig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 2 und 12 Grad, tagsüber werden meist nur 5 bis 14 Grad erreicht.