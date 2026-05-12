ÖGK zahlt nicht mehr jeden Krankentransport: Was das für dich bedeutet

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat in den letzten Monaten (budgetbedingt) mehrere Neuerungen durchgeführt. Eine davon gilt seit 1. Mai 2026 und sorgt für einen großen Aufschrei. Wir haben deshalb jetzt nachgefragt.

Bereits im Juli 2025 wurde eine Änderung bei der ÖGK veranlasst, die einerseits das Budget wieder etwas aufhübschen und andererseits dafür sorgen sollte, dass Kapazität bei den Krankentransporten frei wird. Seither muss man für nicht notwendige Transporte einen Selbstbehalt bezahlen. Alles dazu könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Ab Ende März: ÖGK-Rechnungen trudeln bei 105.000 Österreichern ein.

Zahlreiche Maßnahmen und Anpassungen der ÖGK beschlossen

Für Aufregung hat die Ankündigung der Gesundheitskasse Ende Februar/Anfang März gesorgt, als man einige weitere Maßnahmen präsentiert hat. „Ziel ist sicherzustellen, dass jeder Beitrags-Euro dort eingesetzt wird, wo er den größtmöglichen medizinischen Nutzen für die Versicherten bringt“, so die ÖGK damals in einer Aussendung. So werden ab 1. Mai Sekundärtransporte zwischen Krankenanstalten nicht mehr über die Sozialversicherung abgerechnet. Was das bedeutet, haben wir erfragt, alles dazu hier: Änderung bei Krankentransporten ab 1. Mai: Was das für dich bedeutet. Zusätzlich gibt es auch Neuerungen beim Ersatz von Hörgeräten, dem Familienzuschlag zum Krankengeld für mitversicherte Angehörige und beim Zahnarzt. Die Änderungen aufgezählt findet ihr in der folgenden Infobox.

Änderungen bei der ÖGK: Sekundärtransporte zwischen Krankenanstalten werden nicht mehr über die Krankenanstalten abgerechnet

Hörgerät-Ersatz gibt es ab sofort nicht mehr alle fünf, sondern „nur noch“ alle sechs Jahre

Familienzuschlag zum Krankengeld für mitversicherte Angehörige gestrichen

Sonderzahlungszuschlag beim Kranken-, Wiedereingliederungs-und Rehabilitationsgeld von 17 auf 16,66 Prozent „angepasst“

Zahnspange für Personen unter 18 Jahren bei leichten Fehlstellungen nur noch in Ausnahmefällen

Zuzahlung zum unentbehrlichen Zahnersatz wird gestaffelt – mit Rezeptgebührenbefreiung zahlt man 20 Prozent, ohne muss man 30 Prozent beisteuern

Begriff der Gehunfähigkeit zur Zahlung der Krankentransporte wurde präzisiert

„Änderung“ bei Krankentransporten sorgt für Unsicherheit

Für große Unklarheit sorgt jedenfalls jene Maßnahme, wonach die Kosten für Krankentransporte seit 1. Mai 2026 nur noch im Falle der Gehunfähigkeit eines Patienten von der ÖGK übernommen werden. Ziel sei es, „Transportkapazitäten gezielt für medizinisch notwendige Transporte einzusetzen“, so die Gesundheitskasse. Diese Maßnahme wurde etwa auch von einem Allgemeinmediziner aus Deutschfeistritz (Steiermark) auf Facebook geteilt, der diese als „schwer erträgliche Bürde für behinderte Menschen“ bezeichnet. Das Posting hat in weiterer Folge für hunderte Reaktionen und Kommentare gesorgt und wurde knapp 1.000 Mal geteilt. Wir haben jetzt nachgefragt, was es mit der Maßnahme tatsächlich auf sich hat, was weiterhin von der ÖGK übernommen wird und in welchen Fällen nun genau zu zahlen ist.

ÖGK: „Zunahme von nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochenen Transportverordnungen“

Seitens der ÖGK erklärt man gegenüber 5 Minuten, den Begriff der Gehunfähigkeit anlässlich der Änderung der Satzung lediglich präzisiert zu haben. „Grundlage für die Präzisierung des Begriffes Gehunfähigkeit war die Zunahme von Transportverordnungen, die aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochen haben„, heißt es weiter. Ziel sei es, „Krankentransporte weiterhin zuverlässig für jene Menschen sicherzustellen, die aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen sind“. Gleichzeitig möchte man mit den vorhandenen Ressourcen verantwortungsvoll und effizient umgehen. Die medizinische Notwendigkeit des Transportes und damit die Gehunfähigkeit muss vom behandelnden Arzt „nachvollziehbar medizinisch“ begründet werden, so die ÖGK.

In diesen Fällen muss man weiter nicht zahlen: Personen mit Rezeptgebührenbefreiung

Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr

Fahrten zu Dialyse-, Chemo-, Strahlen- und Immuntherapien

Transporte im Zusammenhang mit Organtransplantationen inklusive Nachbetreuung

Transporte in stationäre Hospiz- oder Palliativeinrichtungen

zeitkritische Transporte (Rettungs- und Notarztfahrten)

Wann eine Gehunfähigkeit seit 1. Mai 2026 vorliegt

Im Informationsschreiben der ÖGK an die Ärztepraxen in Österreich erklärt man, dass das Fehlen öffentlicher Verkehrsmittel und das Fehlen einer Begleitperson, mit der ein selbstständiger Transport möglich wäre, keinen Anspruch auf eine Kostenübernahme des Transports begründen würde. Und: „Eine Gehunfähigkeit und damit die medizinische Notwendigkeit eines Transportes ist dann anzunehmen, wenn der/die Versicherte (Angehörige) nicht in der Lage ist, sich außerhalb der Wohnung fortzubewegen – auch nicht in Begleitung oder unter Verwendung einer Gehhilfe.“

Rotes Kreuz: Davon hängen die Transportkosten ab

Auch seitens des Roten Kreuzes bestätigt man auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die ÖGK „grundsätzlich die Kosten für Transporte weiterhin übernimmt, wenn eine medizinisch begründete Gehunfähigkeit vorliegt“. „Entscheidend ist also, ob sich Patient:innen aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht selbstständig – auch nicht mit Gehhilfe oder Begleitperson – fortbewegen können.“ Sind die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme durch die ÖGK nun nicht erfüllt, könne der Transport auch privat bezahlt werden.

„Die tatsächlichen Kosten hängen dabei vom konkreten Transportaufwand, der Strecke sowie der Art des benötigten Transportes ab und können regional unterschiedlich ausfallen.“ Rotes Kreuz-Pressestelle gegenüber 5 Minuten

Beispiel: So viel machen Transportkosten etwa in der Steiermark aus

Was aber kostet eine solche Fahrt? Als Beispiel kann hier die Steiermark herangezogen werden. Für einen „qualifizierten Transport“ (mit Tragsessel oder Krankentrage) in der Stadt Graz zahlt man etwa 49,08 Euro, für „einfache Transporte“ ohne Trage oder Sessel sind es 29,51 Euro. Dazu kommt noch eine Verwaltungspauschale von neun Euro, die bei jedem Transport verrechnet wird. Bei sonstigen Transporten wird ein Kilometertarif schlagend. Qualifizierte Transporte machen 2,41 Euro pro Kilometer, einfache Krankentransporte 1,25 Euro pro Kilometer aus. Auch in diesen beiden Fällen wird wieder pro Transport eine Verwaltungspauschale in Höhe von neun Euro verrechnet. Macht bei einem 25 Kilometer weiten Transport außerhalb der Stadt Graz mit Trage oder Sessel etwa 69,25 Euro aus, bei einem Transport ohne Trage oder Sessel der selben Dimension sind es 40,25 Euro (die Neun-Euro-Pauschale ist in diesen Beispielen jeweils schon mit einberechnet). Die gefahrenen Gesamtkilometer ergeben sich im Falle der Steiermark aus der Distanz zwischen dem Abfahrtsort des Fahrzeugs, zum Patienten, weiter zur Behandlungsstelle und wieder zurück zur Ausgangsstelle des Fahrzeugs.