Tag der Pflege: Forderung nach fairen Bedingungen und planbarer Freizeit

Zum Tag der Pflege am 12. Mai appelliert die ÖGB ARGE Gesundheits- und Sozialberufe an die Bundesregierung, Pflegeberufe endlich spürbar zu entlasten.

Nur mit verlässlicher Finanzierung, ausreichend Personal und echter Wertschätzung könne die Pflege in Österreich zukunftsfähig bleiben, so die Interessensvertretung. Fehlende Planbarkeit, Zeitdruck und emotionale Überlastung prägen den Alltag vieler Beschäftigter – und gefährden die Qualität der Versorgung. Die ÖGB ARGE der Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe ist ein Zusammenschluss der Gewerkschaften GPA, GÖD, younion, vida und ÖGB.

„Planpare Freizeit ist kein Luxus“

Pflegende brauchen sichere Rahmenbedingungen, um ihre Arbeit langfristig leisten zu können, heißt es weiter. Planbare Freizeit sei kein Luxus, sondern die Voraussetzung dafür, dass Pflege mit Kraft und Menschlichkeit gelingen kann. Gute Arbeitsbedingungen würden den Alltag leichter machen und Motivation und Lebensqualität in einem fordernden Beruf sichern. Auch sei Pflege körperlich und emotional anspruchsvoll – und verdiene daher mehr gesellschaftliche und politische Anerkennung. Umso wichtiger sei ein Arbeitsumfeld, das Rückhalt und Respekt spürbar macht.

Mehr Personal für eine sichere Versorgung

Der Personalmangel bleibt eine zentrale Herausforderung. Ohne ausreichend Personal würde jede gute Versorgung zur Dauerbelastung. Nachhaltige Versorgung entstehe nur dort, wo Mitarbeitende gute Arbeitsbedingungen vorfinden, statt dauerhaft an ihre Grenzen zu stoßen. Pflege sei Profiarbeit, die Wissen, Erfahrung und Empathie vereine. Wissen in der Pflege verdiene Sichtbarkeit – gute Arbeit gelinge nur, wenn Professionalität ernst genommen wird.

Gemeinsame Forderungen Dauerhafte Absicherung der Pflegefinanzierung durch Überführung des Pflegefonds ins Dauerrecht.

Entwicklung transparenter, evidenzbasierter und bundesweit einheitlicher Methoden zur Personalbedarfsberechnung.

Ausbildungsoffensive und höhere Durchlässigkeit zur Deckung des Personalbedarfs in Pflege und Betreuung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 08:18 Uhr aktualisiert