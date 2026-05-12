Schlag gegen Schwarzarbeit: Betrug in Zustell-Unternehmen aufgedeckt

Im Rahmen einer gezielten Schwerpunktkontrolle ist dem Amt für Betrugsbekämpfung, Bereich Finanzpolizei, ein Schlag gegen Schwarzarbeit und Abgabenbetrug in der Zustellbranche gelungen. Ermittlungen der Finanzpolizei Feldkirch führten zur Aufdeckung mehrerer Verstöße gegen sozialversicherungs- und abgabenrechtliche Bestimmungen. Betroffen sind eine Vorarlberger Einzelunternehmerin sowie ein weiteres Unternehmen aus deren familiärem Umfeld. Die vorläufige Gesamtsumme der verhängten Strafen und Nachforderungen beläuft sich auf rund 118.000 Euro.

Unternehmerin versichert elf Mitarbeiter nicht rechtzeitig

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Kontrolle im November 2025: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzpolizei Feldkirch hielten ein Zustellfahrzeug mit Schweizer Kennzeichen an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Lenker entgegen den gesetzlichen Bestimmungen nicht vor Arbeitsantritt bei der Österreichischen Gesundheitskasse angemeldet worden war. Insgesamt konnten bei elf Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer verschiedener Nationalitäten festgestellt werden, die erst nach einer sogenannten „Probephase“ zur Sozialversicherung angemeldet wurden. Aufgrund dieser Verstöße gegen das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) wurde ein Strafantrag an die zuständige Bezirkshauptmannschaft gestellt. Die beantragte Strafhöhe beträgt 12.500 Euro.

8 ausländische Fahrzeuge dauerhaft in Österreich eingesetzt

Darüber hinaus stellte die Finanzpolizei fest, dass die Unternehmerin mindestens acht Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen dauerhaft im Inland einsetzte, ohne die dafür erforderlichen abgabenrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Der österreichische Zoll bestätigte die widerrechtliche Verwendung der Fahrzeuge. Pro Fahrzeug wurde eine Zollabgabe von 9.000 Euro festgesetzt, wodurch sich eine Gesamtsumme von 72.000 Euro ergibt. Weitere Verfahren in diesem Zusammenhang sind derzeit noch anhängig.

Auch Firma des Sohnes aufgeflogen

Im Zuge der Ermittlungen weitete die Finanzpolizei ihre Kontrollen auf ein weiteres Unternehmen aus – die GmbH des Sohnes der Unternehmerin. Auch dort wurden mehrere Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten festgestellt. Insgesamt wurden sieben Fälle nicht ordnungsgemäßer Anmeldung von Beschäftigten dokumentiert.

Gezielte Kontrollen als wesentlicher Bestandteil von Betrugsbekämpfung

Mit einer derzeitigen Gesamtsumme von 118.230 Euro an Strafen und Abgaben setzen das Amt für Betrugsbekämpfung und der Zoll ein klares Zeichen gegen unfairen Wettbewerb und den Missbrauch von Sozial- und Abgabensystemen. Die Kontrollen in der Zustellbranche sowie die Überprüfung der rechtmäßigen Verwendung ausländischer Kennzeichen werden weiterhin konsequent fortgesetzt. Wilfried Lehner, Bereichsleiter der Finanzpolizei dazu: „Gezielte Kontrollen in besonders risikobehafteten Branchen sind ein wesentlicher Bestandteil einer wirksamen Betrugsbekämpfung. Wer Beschäftigte nicht ordnungsgemäß anmeldet oder Fahrzeuge abgabenwidrig im Inland nutzt, verschafft sich einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil gegenüber korrekt arbeitenden Unternehmen. Genau dagegen gehen wir konsequent vor“.