Mafia-Mord in Wien: Täter jetzt nach sieben Jahren gefasst

Die Tat war wohl Teil einer blutigen Selbstjustiz zwischen Drogen-Clans. Der 33-Jährige soll am 21. Dezember 2018 gemeinsam mit Komplizen einen Rivalen aus dem Drogenmilieu regelrecht hingerichtet haben. Nun wurde er gefasst.

Ein 33-Jähriger wurde in Rimini festgenommen. Er soll im Dezember 2018 in der Wiener Innenstadt auf zwei Männer geschossen haben, einer kam dabei ums Leben.

Ein 33-Jähriger wurde in Rimini festgenommen. Er soll im Dezember 2018 in der Wiener Innenstadt auf zwei Männer geschossen haben, einer kam dabei ums Leben.

Mehr als sieben Jahre nach einem Mafia-Mord am Lugeck in der Wiener Innenstadt ist ein Mann in Italien von österreichischen Zielfahndern ausgeforscht und von einer Spezialeinheit festgenommen worden, berichtete das Bundeskriminalamt am Dienstag. Am 21. Dezember 2018 soll der 33-Jährige mit Mittätern einen 31-Jährigen an der Ecke Lugeck/Wollzeile erschossen haben, ein 23-Jähriger wurde ebenfalls schwer verletzt. Hintergrund soll ein Streit um Drogengeschäfte gewesen sein.

Bluttat damals kurz vor Weihnachten

2018 löste die Tat Entsetzen aus. Mitten im Weihnachtsgeschäft wurde die Innenstadt zum Schauplatz eines Mafia-Krieges. Ermittler gehen davon aus, dass hinter dem Mord eine brutale Fehde zwischen den berüchtigten montenegrinischen Clans „Kavac“ und „Skaljari“ steckt.

Es soll bei Streit um Kokain gegeangen sein

Hintergrund der jahrelangen Blutfehde soll ein Streit um Kokain gewesen sein. Einer der Clans soll dem anderen Ende 2014 rund 200 Kilo Kokain aus einem Versteck im spanischen Valencia gestohlen haben. Seitdem erschüttern blutige Racheakte Montenegro, Serbien – und auch Österreich. Dutzende Menschen wurden im Zuge dessen bereits getötet.

Festnahme als bedeutender Erfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität

„Die Festnahme des Tatverdächtigen ist ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Besonders die enge Zusammenarbeit zwischen der Ermittlungsgruppe ‚AG ACHILLES‘, der Zielfahndung des Bundeskriminalamtes und unseren internationalen Partnerdienststellen war für diesen Fahndungserfolg entscheidend“, so Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, in einer Aussendung.