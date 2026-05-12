Frau bei Notbremsung im Bus nach vorne geschleudert und schwer verletzt

Eine 64-Jährige ist am Montagnachmittag in Innsbruck (Tirol) mit dem Bus unterwegs. Weil der Bus wegen eines Taxis abrupt bremsen muss, wird sie nach vorne geschleudert und schwer verletzt.

Der Bus muss aufgrund des riskanten Fahrmanövers des Taxis bremsen.

Der Bus muss aufgrund des riskanten Fahrmanövers des Taxis bremsen.

Am 11. Mai 2026 gegen 20 Uhr fuhr ein 59-jähriger Österreicher mit seinem Taxi von der Sterzinger Straße kommend nach rechts in Richtung Südtiroler Platz. Zeitgleich lenkte ein 34-jähriger Mann afghanischer Herkunft einen Linienbus vom Südtiroler Platz in Richtung Salurner Straße.

Taxifahrer mit riskantem Fahrmanöver

Der 59-Jährige bog unmittelbar vor dem Linienbus ab, sodass der 34-Jährige Buslenker abrupt bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei wurde eine 64-jährige Österreicherin im Bus nach vorne geschleudert.

Frau prallte an einem Haltegriff auf, verletzte sich dabei schwer

Sie prallte an einem Haltegriff auf, stürzte zu Boden und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Taxifahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Er konnte schließlich von einer Polizeistreife im Nahbereich angetroffen werden. Es wird Anzeige erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 10:35 Uhr aktualisiert