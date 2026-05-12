Unterkühlter Quad-Fahrer nach Sturz in Bachbett gefunden

Weil ein 42-jähriger Oberösterreicher nicht rechtzeitig von seiner Quad-Tour nach Hause kam, machten sich seine Frau und Freunde auf die Suche.

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) fuhr am 11. Mai 2026 gegen 18.15 Uhr mit einem Quad im Hintergebirge von Reichraming eine Schotterstraße talwärts. „Dabei kam der Lenker in einer starken Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über die dort befindliche Brücke circa fünf Meter in den wasserführenden Plaissabach, wo er schwer verletzt im Bachbett zum Liegen kam“, berichtet die Polizei Oberösterreich in einer Aussendung.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Da er nicht zeitig nach Hause kam, suchte sie mit Freunden die dortige Wegstrecke ab, wobei der 42-Jährige stark unterkühlt aufgefunden wurde. Nach Bergung des Verunfallten durch die Feuerwehr wurde er nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. „Die Betreuung der Angehörigen wurde durch das Kriseninterventionsteam vor Ort durchgeführt“, so die Polizei abschließend.