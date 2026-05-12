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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein feuerwehrmann zu sehen, davor ein huhn.
Acht Hühner befanden sich im Gebäude. Sie konnten lebendig geborgen werden.
Aldrans
12/05/2026
Niemand verletzt

Bauernhof brennt: Feuerwehr rettet acht Hühnern das Leben

In der Nacht auf Dienstag steh in Aldrans (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte rechtzeitig eingreifen und acht Tiere aus dem Stall retten. Es wurde niemand verletzt.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

In der Nacht auf den 12. Mai 2026 kam es gegen 03.40 Uhr zu einem Vollbrand bei einem Wirtschaftsgebäude in Aldrans. Die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren konnten um 05.45 Uhr „Brand aus” geben. Bei Ausbruch des Feuers befanden sich acht Hühner im Gebäude, die alle lebend geborgen werden konnten.

Niemand verletzt, aber erheblicher Sachschaden

Es wurden dabei keine Personen oder Tiere verletzt, am Wirtschaftsgebäude entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Im Einsatz standen 11 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Innsbruck, 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aldrans, 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lans, ein Team der Rettung und eine Polizeistreife.

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