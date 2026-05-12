ÖAMTC: Wo es um Christi Himmelfahrt besonders viel Verkehr gibt

Zum Start der Stau-Saison: Der ÖAMTC mit einem Überblick über die verkehrsgeplagtesten Strecken rund um Christi Himmelfahrt.

„Die Wetteraussichten sind zwar noch nicht rosig, dennoch rechnen wir mit starkem Ausflugsverkehr um Christi Himmelfahrt“, prognostizieren die Mobilinformationen des ÖAMTC-Verkehrsclubs. „Ein Großteil wird schon am Mittwochnachmittag und -abend ins verlängerte Wochenende aufbrechen. Mit Verzögerungen sollte man daher auf den Ausfallsrouten der größeren Städte rechnen.

Verzögerungen auch wegen ESC in Wien und Marathon in Salzburg

Zäh wird es am Sonntagabend werden, wenn dann alle gleichzeitig die Rückfahrt antreten.“ Für regionale Verkehrsbehinderungen werden vor allem zwei Großveranstaltungen in Wien und Salzburg sorgen. Am Samstag, 16. Mai, wird in der Wiener Stadthalle das Finale des ESC ausgetragen. Salzburg steht am Sonntag, 17. Mai, im Zeichen des Laufsports. Durch den Salzburg Marathon kommt es zu weiträumigen Straßensperren wegen des Marathons.