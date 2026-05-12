21-Jähriger gegen Carport gecrasht und unbestimmten Grades verletzt

Am 12. Mai gegen 5 Uhr fuhr ein 21-Jähriger Rumäne mit einem Lieferwagen auf der B164 Hochkönigstraße im Gemeindegebiet von Fieberbrunn in Richtung St. Johann in Tirol. Laut eigenen Angaben kam er aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern, geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn, touchierte eine angrenzende Hecke und prallte gegen ein Carport eines Wohnhauses. Der 21-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Durch den Aufprall wurden transportierte Pakete aus dem Fahrzeug geschleudert und blieben verstreut auf der Fahrbahn liegen.