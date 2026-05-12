Prozess um verhindertes Attentat bei Taylor Swift-Konzert

Zweiter Verhandlungstag: Am Landesgericht Wiener Neustadt läuft der Prozess gegen Beran A. wegen eines mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Jahr 2024.

Es ist mittlerweile fast zwei Jahre her: Am 9. August 2024 plante Beran A. einen Anschlag auf das Taylor Swift Konzert in Wien.

Es ist mittlerweile fast zwei Jahre her: Am 9. August 2024 plante Beran A. einen Anschlag auf das Taylor Swift Konzert in Wien.

Am ersten Prozesstag Ende April hat der 21-Jährige Beran A. bereits ein Teilgeständnis abgelegt, heute Dienstag soll es um konkrete Attentatsplanungen im Wiener Ernst-Happel-Stadion gehen. Jener Mann, der im Sommer 2024 auf einem Swift-Konzert in Wien möglichst viele Menschen töten wollte, gab bereits Ende April schockierende Einblicke in seine Radikalisierung. Sein Motiv war Geltungsdrang.

IS-Anhänger wollte für internationale Schlagzeilen sorgen

Der 21-Jährige wollte mit dem geplanten Attentat für internationale Schlagzeilen sorgen. Am 9. August 2024 wäre er deshalb auch dazu bereit gewesen, unschuldige Konzertbesucherinnen und Besucher zu töten. Zudem bekannte er sich zum IS und bewunderte den Wien-Attentäter aus 2020.

Angeklagter soll auch ehemaligen Schulfreund zu einem Attentat angestiftet haben

Prozessgegenstand ist neben dem mutmaßlich verhinderten Swift-Attentat ein Anschlag in Mekka. Beran A. und der mitangeklagte Arda K. sollen ihren ehemaligen Schulfreund Hasan E. zu dem Terrorakt bewogen haben. Das stellte Arda K. in Abrede. Er habe keinen psychischen Tatbeitrag zum Vorgehen von Hasan E. geleistet: „Es war umgekehrt. Er hat mich dazu gebracht.“ Arda K. und Beran A. zogen von ihren geplanten Anschlägen in Istanbul bzw. Dubai in letzter Sekunde zurück.

Wiener Schuldirektor warnte vor radikalem Mitangeklagten

Am Dienstag geht es auch um die Befragung des mitangeklagten Wieners Arda K., der Vorwurf: Er habe zeitgleich wie Hasan E. in Mekka und Beran A. in Dubai Anfang 2024 einen Anschlag in Istanbul geplant. Nur Hasan E. verwirklichte die Tat dann tatsächlich. Arda K. war schon in seiner Schule in Wien auffällig. Bereits 2023 hatte der Direktor die Radikalisierung gemeldet. Der Bursch würde auf die akribische Einhaltung von Gebets- und Fastenzeiten beharren und vermeide die Berührung durch weibliche Personen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 11:47 Uhr aktualisiert