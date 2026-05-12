Mehr Sitzplätze in Zügen: ÖBB erweitert Angebot über Feiertage

Speziell für den Feiertag Christi Himmelfahrt und das Pfingstwochenende hat die ÖBB ihr Angebot erweitert. Die Anzahl der Sitzplätze sowie die Zugverbindungen werden rund um die Feiertage angepasst.

Rund um den Feiertag Christi Himmelfahrt (13. bis 17. Mai) sowie am Pfingstwochenende (22.mbis 25. Mai) gibt es in Österreich verlängerte Wochenenden. Um den Reisenden während dieser Feiertage weiterhin reibungslose Abläufe bieten zu können, stockt die ÖBB die Anzahl der Sitzplätze sowie die Zugverbindungen auf der Weststrecke und auf der Interregio-Linie Phyrn auf.

Erweitertes Sitzangebot an stärksten Reisetagen

Das Platzangebot wird um insgesamt mehr als 13.500 Sitzplätze erweitert. An den verlängerten Wochenenden fahren insgesamt 23 zusätzliche Züge auf der Weststrecke und 24 Züge mit doppelter Garnitur auf der Interregio-Linie Phyrn. Somit stehen rund um Christi Himmelfahrt mehr als 6.300 und rund um Pfingsten mehr als 7.200 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Besonders an den stärksten Reisetagen empfiehlt es sich, einen Sitzplatz zu reservieren.