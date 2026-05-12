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Symbolfoto von 5min.at: Eine Villacher Feuerwehr im Einsatz
Der Schaden: Hoher sechsstelliger Betrag.
Braunau
12/05/2026
Hoher Sachschaden

Wirtschaftsgebäude in Oberösterreich stand in Vollbrand

Am Vormittag des 10. Mai wurde die Polizei zu einem Brand im Bezirk Braunau (Oberösterreich) gerufen. Beim Eintreffen stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

„Die Freiwilligen Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus“, berichtet die Polizei Oberösterreich in einer Aussendung. Personen kamen nicht zu Schaden. Ursache war laut ersten Ermittlungen durch das Landeskriminalamt ein technischer Defekt im Dachbodenbereich des Wirtschaftsgebäudes. Dies wurde am 11. Mai 2026 gemeinsam mit einem Brandsachverständigen bei der Suche nach der Brandursache festgestellt. „Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im hohen sechsstelligen Bereich“, heißt es abschließend.

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