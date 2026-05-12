Wirtschaftsgebäude in Oberösterreich stand in Vollbrand

Am Vormittag des 10. Mai wurde die Polizei zu einem Brand im Bezirk Braunau (Oberösterreich) gerufen. Beim Eintreffen stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand.

„Die Freiwilligen Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus“, berichtet die Polizei Oberösterreich in einer Aussendung. Personen kamen nicht zu Schaden. Ursache war laut ersten Ermittlungen durch das Landeskriminalamt ein technischer Defekt im Dachbodenbereich des Wirtschaftsgebäudes. Dies wurde am 11. Mai 2026 gemeinsam mit einem Brandsachverständigen bei der Suche nach der Brandursache festgestellt. „Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im hohen sechsstelligen Bereich“, heißt es abschließend.