Spürhund schlägt an: Wer hat den Brand in der Schulbibliothek gelegt?

Nach dem Brand in der Schulbibliothek des Gymnasiums in Hallein (Tennengau) in der Nacht auf Montag gehen die Ermittler jetzt von Brandstiftung aus. Ein Spürhund habe auf Brandbeschleuniger angeschlagen.

Der eingesetzte Spürhund habe laut Polizei bei der Suche nach Brandbeschleunigern gleich mehrmals angeschlagen.

Der eingesetzte Spürhund habe laut Polizei bei der Suche nach Brandbeschleunigern gleich mehrmals angeschlagen.

Der in dem Fall eingesetzte Spürhund sei auf die Suche nach Brandbeschleunigern trainiert und habe gleich mehrmals angeschlagen, bestätigte Polizeisprecherin Valerie Bachler am Dienstag. Das berichtet der ORF Salzburg. Ermittelt werde noch, ob es sich um Benzin oder eine andere Substanz handelt. Es seien aber am Tatort eindeutige Spuren gesichert worden – auch an dem eingeschlagenen Fenster der Bibliothek.

Polizei befragt Schülerinnen und Schüler

Aktuell befragt die Polizei Schülerinnen und Schüler. Ohrenzeugen hatten zuvor von möglichen kleineren Explosionen im Gebäude berichtet. Wer den Brand gelegt haben könnte, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht definiert. Das Feuer war Montag kurz nach 3 Uhr früh ausgebrochen. Aufmerksam auf den Brand wurde die Hausmeisterin, die im Gebäude wohnt. Insgesamt 40 Feuerwehrleute konnten den Brand noch in der Nacht löschen.

Mathe-Matura fand am Montag trotzdem statt

Zwar entfiel der Unterreicht für die rund 750 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Montag. Die geplante Mathematik-Matura konnte aber wie geplant stattfinden. Der reguläre Unterricht läuft diese Woche überwiegend digital.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 13:57 Uhr aktualisiert