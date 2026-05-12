Tanken in Slowenien: Das sind die neuen Preise an den Zapfsäulen

Die neuen Kraftstoffpreise in Slowenien stehen fest und bleiben für eine weitere Woche auf dem aktuellen Niveau stabil. Im Vergleich dazu verzeichnen Tankstellen in Österreich derzeit einen leichten Preisrückgang.

In Österreichs Nachbarland Slowenien werden die Kraftstoffpreise turnusgemäß jeden Dienstag neu festgesetzt. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Preislage an den Zapfsäulen allerdings nicht verändert, was primär auf ein direktes Eingreifen der slowenischen Regierung zurückzuführen ist. Um die Bevölkerung sowie den Tourismussektor vor extremen Preissprüngen zu schützen, wurde die Steuerbefreiung für Kraftstoffe vorzeitig bis zum 1. Juni verlängert, wir haben berichtet. Damit bleiben die Preise für eine weitere Woche stabil und das Nachbarland weiterhin eine Destination für sogenannte „Tanktouristen“.

Österreich und Slowenien: Preise im Vergleich

Kraftstoffart Preis Slowenien (pro Liter) Status / Veränderung Vergleich Kärnten (AT) Benzin 1,683 € Gleichbleibend (+ 4,8 Cent) 1,85 € (- 3 Cent zur Vorwoche) Diesel 1,734 € Gleichbleibend (+ 2,6 Cent) 1,95 € (- 12 Cent zur Vorwoche)

Minimale Entspannung in Österreich

Während die Preise in Slowenien durch staatliche Maßnahmen stabil gehalten werden, zeigt sich am österreichischen Markt eine vorerst minimale Entspannung. Am Beispiel einer Tankstelle in Villach lässt sich ein zarter Rückgang beobachten: Diesel liegt aktuell bei etwa 1,95 Euro pro Liter – das sind 12 Cent weniger als noch in der Vorwoche. Auch der Benzinpreis sank um rund 3 Cent auf nunmehr 1,85 Euro.

Auslöser bleibt Nahost-Konflikt

Hintergrund der massiven Teuerung der letzten Monate bleibt die angespannte politische Lage im Nahen Osten, insbesondere die Situation rund um die Straße von Hormus. In der vergangenen Woche stellte der Iran eine sichere Passage durch die strategisch wichtige Wasserstraße in Aussicht, sofern die USA ihre militärischen Aktivitäten in der Region einstellen.