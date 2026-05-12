OMV-Areal: Hausbrunnen in Mannswörth von Verunreinigung betroffen

In Mannswörth (Bezirk Bruck an der Leitha) sollen Ewigkeits-Chemikalien im Grundwasser gefunden worden. Sie dürften von Löschschaum im Zuge von Feuerwehrübungen stammen, heißt es.

Wieviele Hausbrunnen von der Verunreinigung betroffen sind, kann man nicht genau sagen.

Wieviele Hausbrunnen von der Verunreinigung betroffen sind, kann man nicht genau sagen.

Bei Untersuchungen des Grundwassers wurden in einer Siedlung in Mannswörth erhöhte Werte von Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) festgestellt, wie „Der Standard“ berichtete. Das öffentliche Trinkwassernetz sei davon nicht betroffen, betonten sowohl die OMV als auch die Gemeinde Schwechat.

Betroffen seien Hausbrunnen der Gemeinde Mannswörth

Der betroffene Bereich liegt nördlich der Raffinerie im Raum der Katastralgemeinde Mannswörth. Neben dem öffentlichen Wassernetz benutzen dort viele Einwohner auch Hausbrunnen. Weil es keine Meldepflicht für Hausbrunnen gäbe, hätte man hier aber keine genauen Zahlen der Betroffenen, heißt es.

Anwohner wurden schriftlich informiert

Die Haushalte in dem betroffenen Gebiet werden von der OMV gemeinsam mit der Stadtgemeinde Schwechat schriftlich informiert. Jene, bei denen die Messungen vorgenommen wurden, sollen bereits persönlich über die Ergebnisse informiert worden sein. Sollte sich die Wasserrechnung durch die vermehrte Nutzung des öffentlichen Netzes erhöhen, wurde ein Kostenersatz in Aussicht gestellt.

PFAS in Löschschaum

Festgestellt wurden bis zu 0,3 Mikrogramm pro Liter, das ist dreimal höher als der seit Jänner geltende EU-Grenzwert. Der PFAS-haltige Löschschaum wurde dem „Standard“ zufolge bis 2020 bei Feuerwehrübungen auf dem Raffineriegelände eingesetzt. Nun wolle die OMV ihr Sicherungssystem erweitern, um auch PFAS vollständig zu entfernen und damit die weitere Ausbreitung beschränken. PFAS gelten als Risiko für die Gesundheit von Menschen und Tieren.