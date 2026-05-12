Zweifach-Papa aus Salzburg holt 10.930 Euro von der Steuer zurück

Bis Ende April hat es bei der Arbeiterkammer (AK) Salzburg knapp 11.000 Beratungen zum Steuerausgleich gegeben. Darunter auch ein Vater von zwei Kindern. Er hat sich nicht weniger als 10.930 Euro von der Steuer zurückgeholt.

Bei den rund 11.000 Beratungen bis Ende April konnte man bei der AK Salzburg bisher eine durchschnittliche Gutschrift von rund 1.400 Euro verbuchen, berichtet AK-Steuerexpertin Martina Schneeweiss. Die Aktion mit dem treffenden Namen „Steuerlöscher“ ist damit auch beendet, sie findet im kommenden Jahr wieder im März und April statt. Selbstverständlich sei man bei der AK auch unterjährig für Fragen zu Steuerthemen und zum Steuerausgleich erreich. und verfügbar, so Schneeweiss. Im Gespräch mit 5 Minuten zeigt sie nun exklusiv jedenfalls auch einen ganz besonderen Fall aus der diesjährigen Aktion auf, bei dem ein Zweifach-Vater eine fünfstellige Steuergutschrift erhalten hat.

Hast du den Steuerausgleich für 2025 schon gemacht? Ja, hab ich Nein, hab ich aber noch vor Nein, ich werd ihn auch nicht machen Ich habe 2025 nicht gearbeitet Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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So hat Salzburger 10.930 Euro beim Steuerausgleich bekommen

Ein Plus von 10.930 Euro stand für den Salzburger schließlich zu Buche, nachdem er mit Hilfe der AK-Experten den Familienbonus Plus für zwei Kinder, den Alleinverdienerabsetzbetrag und höhere Ausbildungskosten abgesetzt hatte. Dabei hatte er den Steuerausgleich nur für ein Jahr gemacht, derart hohe Summen setzen sich oft erst dadurch zusammen, dass die Arbeitnehmerveranlagung für mehrere Jahre im Nachhinein gemacht wurde. Wie etwa bei einem Mann in der Steiermark. Mehr dazu hier: 14.000 Euro in 20 Minuten: So hat sich Grazer viel Geld geholt.

Mit diesen Problemen kämpfen Salzburger beim Steuerausgleich

Auf die Frage nach den größten Problemen, mit denen die Salzburger beim Steuerausgleich zu kämpfen haben, meint Schneeweiss, dass es oft um den Familienbonus Plus bzw. den Kindermehrbetrag geht, die Unklarheiten oder Probleme verursachen. „Hinsichtlich der steueroptimalen Aufteilung kommt es oft zu Unklarheiten und auch Fehlern“, weiß die AK-Expertin gegenüber 5 Minuten.

Wann sollte man mit dem Steuerausgleich zur AK?

In ebenjenen Fällen rät sie auch zum Beratungstermin bei der Arbeiterkammer. Ein solcher Termin sollte im besten Fall auch dann wahrgenommen werden, wenn man hohe Ausgaben im Zusammenhang mit einer Behinderung oder allgemein hohe Pflegekosten hat. Auch hohe Ausbildungskosten können ein Grund sein, dass man alles noch einmal mit einem Experten durchgeht, um auf nichts im Rahmen des Steuerausgleichs verzichten zu müssen. Für Fragen zum Steuerausgleich, gibt es eine ganze Reihe an Videos, die ihr hier auf der AK-Website findet. Zusätzlich wurde eine Komplettanleitung des diesjährigen Ausgleichs auch auf Youtube hochgeladen, mehr dazu im folgenden Video.