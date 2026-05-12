Mercedes kommt von der Fahrbahn ab und stürzt in einen Bach

Ein schwarzer Mercedes kam am Dienstag in Lassee (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) von der Fahrbahn ab und landete im Stempfelbach. Ersten Informationen zufolge dürfte der Lenker dabei nicht bei Bewusstsein gewesen sein.

Den Unfall soll ein medizinischer Notfall ausgelöst haben. Laut ersten Informationen soll der Lenker während der Fahrt bewusstlos geworden sein.

Den Unfall soll ein medizinischer Notfall ausgelöst haben. Laut ersten Informationen soll der Lenker während der Fahrt bewusstlos geworden sein.

Zahlreiche Einsatzkräfte standen bei dem Unfall im Einsatz. Am Dienstag, den 12. Mai, kam es laut den Niederösterreichischen Nachrichten im sogenannten Martinikreuz in Lassee zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein schwarzer Mercedes, der aus Breitensee kommend unterwegs war, bog an einer Kreuzung nicht ab und fuhr stattdessen geradeaus in einen Acker hinein.

450 Meter durch den Acker und dann in den Bach

Das Fahrzeug raste daraufhin rund 450 Meter durch den Acker in Richtung EHZ (Erholungszentrum) Lassee und stürzte schließlich in den angrenzenden Stempfelbach. Nach ersten Informationen soll der Lenker, der allein im Fahrzeug war, zu diesem Zeitpunkt nicht bei Bewusstsein gewesen sein. Er zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz Lassee in das Landesklinikum Hainburg gebracht.

Augenzeugin alarmierte Einsatzkräfte

Eine Frau beobachtete den Unfall und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Lassee, Marchegg und Breitensee sowie das Abschnittsfeuerwehrkommando. Das Unfallfahrzeug wurde mithilfe eines Teleskopladers aus dem Stempfelbach geborgen. Laut ersten Angaben sollen nur geringe Mengen an Betriebsmitteln ausgetreten sein.