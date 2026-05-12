Überraschende Pleite: Traditionsbetrieb kämpft ums Überleben

Über das Vermögen der Baumann Erdbewegung GmbH mit Sitz in St. Georgen bei Obernberg wurde beim Landesgericht Ried im Innkreis ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Das 2002 gegründete Unternehmen ist im Erdbewegungsbereich tätig. Zum Geschäftsfeld zählen unter anderem Erdbau- und Baggerarbeiten, Transportleistungen mit eigenem LKW-Fuhrpark, Geländegestaltungen und Wegebau sowie die Abwicklung von Großprojekten. Betroffen sind 36 Dienstnehmer sowie 217 weitere Gläubiger.

Viele Gründe führten zu Pleite

Als Gründe für die wirtschaftliche Krise werden laut Eröffnungsantrag die allgemeine Rezession im Baugewerbe, höhere Treibstoff- und Materialkosten sowie die verschlechterte Zahlungsmoral der Auftraggeber genannt. Auch die stark gestiegene Zinsbelastung habe die Lage zusätzlich verschärft.

Über 2 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit rund 2,59 Millionen Euro beziffert. Dem steht ein Aktivvermögen von rund 824.000 Euro gegenüber. Das Unternehmen strebt eine Fortführung und Entschuldung mittels Sanierungsplan an und bietet den Gläubigern derzeit eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren an, was dem gesetzlichen Mindesterfordernis entspricht. Die Anmeldefrist läuft bis 15. Juli 2026. Insolvenzverwalter ist Mag. Robert Tremel aus Ried im Innkreis. Die Prüfungstagsatzung ist für 29. Juli 2026, die Sanierungsplantagsatzung für 9. September 2026 anberaumt.