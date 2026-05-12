Spotify überrascht mit einer neuen Funktion: Das steckt dahinter

Ein neues Spotify-Feature wirft Fragen auf: Zum Jubiläum zeigt der Streamingdienst persönliche Daten, die viele Nutzer*innen so wohl noch nie gesehen haben.

Spotify wird 20 Jahre alt und feiert das Jubiläum mit einem neuen persönlichen Rückblick, der die eigene Streaming-Historie erstmals umfassend sichtbar macht. Mit „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“ können Nutzer*innen ihre musikalische Reise durch die Jahre nachverfolgen und zentrale Meilensteine ihrer Nutzung entdecken.

Persönliche Zeitkapsel

Das neue In-App-Erlebnis ist als digitale Zeitkapsel aufgebaut und bündelt erstmals Daten aus der gesamten Nutzungshistorie. Nutzer*innen erhalten Einblicke in persönliche Highlights wie den ersten Tag auf Spotify, den ersten jemals gespielten Song, die Gesamtzahl aller gestreamten Songs sowie die meistgestreamten Künstlerinnen aller Zeiten. Zusätzlich stellt Spotify eine All-Time-Top-Songs-Playlist mit den 120 meistgehörten Tracks zusammen, inklusive Abspielzahlen. Die Playlist kann direkt in der Bibliothek gespeichert werden. Jede dieser Daten-Stories wird als Share Card aufbereitet. Diese können gespeichert, mit Freund*innen geteilt oder direkt auf Plattformen wie Instagram veröffentlicht werden.

So funktioniert der Zugriff

„Spotify 20: Your Party of the Year(s)“ ist ab sofort weltweit verfügbar. Nutzer*innen können das Erlebnis in der mobilen App starten, indem sie nach „Spotify 20“ oder „Party of the Year(s)“ suchen. Alternativ ist der Zugriff auch über die mobile Website möglich.