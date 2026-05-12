Spotify down? Mehrere User melden Ausfälle
Am Dienstagabend kam es bei Spotify zu einer Störung. Wodurch sie ausgelöst wurde, ist bislang unklar.
Am Dienstagabend ist die Musik-Streaming-Plattform Spotify offenbar von einer Störung betroffen. Laut Allestörungen.at gingen allein in Österreich mehr als tausend Meldungen ein, auch die Schweiz und Deutschland dürften betroffen sein. Die Probleme dürften gegen 18 Uhr begonnen haben; kurz vor 19 Uhr wurden weiterhin Störungen gemeldet. Eine Entwarnung gibt es bislang nicht, und Spotify hat sich dazu noch nicht geäußert.
Lockt Neuerung zu viele User an?
Zu viele Zugriffe? Erst kürzlich hatte Spotify die User mit einem neuen Highlight überrascht. Spotify hat zum 20. Jubiläum ein neues Feature gestartet, mit dem Nutzerinnen ihre persönliche Streaming-Historie entdecken können. 5 Minuten berichtet. Ob diese Neuerung etwas mit der großflächigen Störung zu tun hat, ist noch nicht klar.