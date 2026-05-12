Spotify down? Mehrere User melden Ausfälle

Am Dienstagabend kam es bei Spotify zu einer Störung. Wodurch sie ausgelöst wurde, ist bislang unklar.

Derzeit gibt es mehrere Fehlermeldungen in der App.

Derzeit gibt es mehrere Fehlermeldungen in der App.

Am Dienstagabend ist die Musik-Streaming-Plattform Spotify offenbar von einer Störung betroffen. Laut Allestörungen.at gingen allein in Österreich mehr als tausend Meldungen ein, auch die Schweiz und Deutschland dürften betroffen sein. Die Probleme dürften gegen 18 Uhr begonnen haben; kurz vor 19 Uhr wurden weiterhin Störungen gemeldet. Eine Entwarnung gibt es bislang nicht, und Spotify hat sich dazu noch nicht geäußert.

©https://xn--allestrungen-9ib.de/ Über 1000 User meldeten Probleme in den letzten Stunden.

Lockt Neuerung zu viele User an?

Zu viele Zugriffe? Erst kürzlich hatte Spotify die User mit einem neuen Highlight überrascht. Spotify hat zum 20. Jubiläum ein neues Feature gestartet, mit dem Nutzerinnen ihre persönliche Streaming-Historie entdecken können. 5 Minuten berichtet. Ob diese Neuerung etwas mit der großflächigen Störung zu tun hat, ist noch nicht klar.

Bist du von den Störungen auch betroffen? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 19:30 Uhr aktualisiert