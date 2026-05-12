Faktencheck statt Fake News? Neue Social-Media-App „eYou“ startet durch

Die neue Social-Media-Plattform eYou ist jetzt weltweit online. Schon vor dem Start haben sich 50.000 Nutzer registriert – das Netzwerk setzt auf Faktenchecks, transparente Algorithmen und mehr Kontrolle für die Community.

Die europäische Social-Media-Plattform eYou ist ab sofort weltweit auf iOS und Android verfügbar. Bereits vor dem öffentlichen Start konnten sich 50.000 Menschen auf die Warteliste setzen lassen. Die Plattform versteht sich als europäische Alternative zu den großen sozialen Netzwerken und setzt laut eigenen Angaben auf Faktenchecks in Echtzeit, transparente Algorithmen und einen Feed, den Nutzerinnen und Nutzer selbst stärker steuern können.

„Verlorenes Vertrauen zurückgewinnen“

Wie eYou auf der eigenen Website betont, soll damit vor allem verlorenes Vertrauen in soziale Medien zurückgewonnen werden. Auf der Plattform werde nicht auf maximale Aufmerksamkeit, sondern auf mehr Kontrolle und Nachvollziehbarkeit gesetzt. Auch auf der Startseite zeigt sich dieser Anspruch: eYou will sich klar als Gegenentwurf zu den bekannten globalen Netzwerken positionieren.

Umfrage bevor Launch

Begleitet wurde der Launch von einer Umfrage, die laut eYou ein deutliches Stimmungsbild zeichnet. Demnach stoßen 89 Prozent der Befragten regelmäßig auf Fake News oder Desinformation, 77 Prozent fühlen sich durch Inhalte manipuliert. 76 Prozent sind der Ansicht, dass Algorithmen sie in Echo-Kammern lenken, und 63 Prozent sagen, dass die Qualität sozialer Medien insgesamt schlechter werde.

Viele Nutzer aus den USA

Besonders groß ist das Interesse offenbar in Rumänien, wo auch die beiden Gründer leben. Daneben kommt ein spürbarer Teil der frühen Nutzerinnen und Nutzer aus den USA. Nach Angaben von eYou verdeutlicht das, dass die Nachfrage nach neuen Social-Media-Modellen nicht nur in Europa, sondern auch international vorhanden ist.

„Neue Generation sozialer Medien“?

Gegründet wurde eYou von den Unternehmern Jasseem Allybokus und Grégoire Vigroux. Beide leben seit mehr als zehn Jahren in Rumänien und wollen mit ihrer Plattform nach eigenen Worten eine neue Generation sozialer Medien einleiten. Auf der Website von eYou wird dieses Ziel klar formuliert: Es gehe nicht mehr nur um Reichweite, sondern um Vertrauen, Transparenz und mehr Einfluss für die Community.