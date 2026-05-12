Wetter beruhigt sich am Mittwoch: Mehr Sonne und kaum Regen

Der Mittwoch bringt vorübergehend trockenes und sehr sonniges Bergwetter. Die zeitweise durchziehenden Wolkenfelder sind zumeist oberhalb des Gipfelniveaus, die Sichten sind gut. Regen gibt es kaum.

Sonne und Wolken wechseln sich am Mittwoch ab. Dazu wird es wieder wärmer als am Dienstag.

Sonne und Wolken wechseln sich am Mittwoch ab. Dazu wird es wieder wärmer als am Dienstag.

Die Morgenstunden werden sehr kalt, streckenweise sogar frostig. Besonders im Mühl-, Waldviertel und in den Alpen. Immer wieder scheint die Sonne, im Tagesverlauf wird es dann auch deutlich wärmer und die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 19 Grad.

Wolken immer wieder dabei

Wolken sind auch mit dabei. Vor allem über die Mittagsstunden ist es von Oberösterreich bis ins Burgenland dichter bewölkt. Zum Abend hin werden die Wolken in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberkärnten mehr, vereinzelt kann es hier auch kurz regnen. An der Alpennordseite und im Osten bläst lebhafter bis starker Westwind.