Erste Hagelunwetter: Wo die Schäden in Österreich besonders groß sind

Erste Hagelunwetter haben in den letzten Tagen Österreich heimgesucht und vor allem in der Landwirtschaft teils große Schäden angerichtet. Diese liegen bereits früh im Jahr im Millionenbereich.

Hagelereignisse haben in der vergangenen Woche bereits erste größere Schäden in Teilen Österreichs angerichtet.

Hagelereignisse haben in der vergangenen Woche bereits erste größere Schäden in Teilen Österreichs angerichtet.

Die ersten „größeren“, lokalen Unwetter des Jahres sind in bereits hinter uns. Und sie haben durchaus eine Spur der Verwüstung vor allem in der betroffenen Landwirtschaft angerichtet. So war am Abend des 6. Mai 2026 Oberösterreich besonders stark betroffen, die Österreichische Hagelversicherung (ÖHV) spricht von Körnern bis zu drei Zentimetern und Schäden von rund 1,5 Millionen Euro. Besonders betroffen waren Wintergetreide, Raps und Grünland im Bezirk Ried im Innkreis. Alles zu diesem Unwetter auch hier: Hagel-Unwetter hat in Oberösterreich Millionenschäden verursacht.

©ÖHV | Der Hagel hat große Schäden… ©ÖHV | …in Teilen Oberösterreichs angerichtet.

Lokale Schäden durch Hagelunwetter in der Steiermark und Niederösterreich

In den letzten beiden Tagen haben die Unwetter dann neuerlich für Probleme gesorgt. Lokal habe es da „in der Landwirtschafft in der Steiermark und in Niederösterreich Schäden durch Starkregen, Hagel und Verschlämmung gegeben“, heißt es seitens der ÖHV gegenüber 5 Minuten. Über die genaue Höhe der Schäden hat man noch keine Prognosen oder Informationen. „Die Sachverständigen sind im Einsatz, um die Schäden zu erheben“, erklärt man nur.

©kk / privat | In Rafing in Niederösterreich… ©kk / privat | …hat es beispielsweise stark gehagelt.

Hagelschauer durch Niederösterreich gezogen

Ein Video von jenem Unwetter in Niederösterreich, das am Dienstag, 11. Mai 2026, gewütet hat, zeigt jedenfalls, was sich dort ereignet hat. Das Video wurde der Redaktion von einer Anwohnerin aus Rafing (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) geschickt. Wie darauf zu sehen ist, wurde ihr Garten binnen kürzester Zeit weiß. Und: Der Hagel habe die Pflanzen bei ihnen beschädigt, so die Frau auf Nachfrage von 5 Minuten. Das folgende Video zeigt den Hagelschauer.

©kk / privat | Das Video zeigt den Hagelschauer in Rafing (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) am Dienstag, 11. Mai 2026.

Eisheilige bringen wieder Schnee nach Österreich

Das Wetter spielt in den letzten Tagen, pünktlich zu den Eisheiligen, sowieso verrückt. Neben einer starken Abkühlung ist stellenweise in Österreich sogar wieder Schnee gefallen – und das nicht nur in den höchsten Lagen sondern herunter bis in mittlere Lagen. So zeigen erste Bilder aus der Steiermark bereits 18 Zentimeter, in Kärnten waren etwa 20 Zentimeter prognostiziert.

©FF Lavamünd | Der Schneefall sorgt in Kärnten auch schon für Feuerwehreinsätze. ©Leser | Auf der Hebalm in der Steiermark sind beispielsweise schon 18 Zentimeter gefallen.