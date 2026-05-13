Hagel, Schnee und dann…? Wie es mit den Eisheiligen jetzt weitergeht

Die Eisheiligen sind erst seit zwei Tagen da und haben doch in Österreich schon enorme Wetterkapriolen gebracht. Erst hagelte es, dann wurden die Landschaften aus einem anderen Grund weiß. Wie es nun weitergeht, erfahrt ihr hier.

Jedes Jahr im Mai kommen die Eisheiligen, die laut Bauernregeln vor allem dafür bekannt sind, späte Nachtfröste zu bringen. Dieses Jahr ist das definitiv keine Übertreibung, ist doch genau zu der Zeit eine Abkühlung gekommen. Dabei haben die ersten beiden von fünf Tagen bereits Wetterkapriolen gebracht, wie man sie sonst eher aus dem April kennt.

Erster Eisheiliger bringt Gewitter mit Hagel

Mamertus (11. Mai) brachte stellenweise in Österreich Gewitter und damit einhergehend auch einiges an Hagel, wie etwa das Video einer Niederösterreicherin zeigt, das sie 5 Minuten geschickt hat. Das zeigt, wie der Garten der Frau binnen kürzester Zeit weiß wurde, minutenlang donnerte Hagel vom Himmel. Die dadurch entstandenen Schäden werden derzeit von den Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung (ÖHV) erhoben, wie man gegenüber 5 Minuten erklärt. Alles dazu auch hier: Erste Hagelunwetter: Wo die Schäden in Österreich besonders groß sind.

©kk / privat Richtig rund ist es an Mamertus am Montag etwa in Niederösterreich gegangen.

©kk / privat | Das Video zeigt den Hagelschauer in Rafing (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) am Dienstag, 11. Mai 2026.

An Pankratius hat es in Teilen Österreichs geschneit

Richtig kurios wurde es dann an Pankratius (12. Mai). Am Dienstag wurde es nämlich in Teilen Österreichs aus einem anderen Grund weiß. Die Temperaturen sind vor allem über Nacht deutlich gesunken und haben Schnee wieder zum Thema gemacht – und dabei nicht zu wenig. Bereits in mittleren Lagen ist er teilweise liegen geblieben, in höheren Lagen waren es teils bis zu 20 Zentimeter.

©Leser Auf der Hebalm in der Steiermark schneite es etwa mehr als 18 Zentimeter.

Servatius bringt eine Wetterberuhigung

Die ersten beiden Tage der Eisheiligen brachten also schon so allerhand. Wie aber sieht es mit den verbliebenen drei Tagen aus? Welches Wetter erwartet uns bis Freitag? Eine Antwort darauf liefern etwa die Experten der „GeoSphere Austria„. Nach zwei ereignisreicheren Tagen folgt am Mittwoch (Servatius) ein eher ruhigerer Tag. Einzelne Regenschauer sind von Westen her dann am Nachmittag möglich, am ehesten sonnig bleibt es den ganzen Tag über südlich des Alpenhauptkammes, wissen die Meteorologen.

An Bonifatius sind wieder Gewitter möglich

Etwas verregneter wird dann Bonifatius (Donnerstag) ausfallen. Örtlich könnte es dabei auch intensiv regnen, „vor allem im Süden mischen sich auch Gewitter in den Niederschlag“, so die GeoSphere Austria. Da es weiterhin eher kühler bleibt, könnte es in höheren Lagen auch wieder schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.500 und 2.000 Metern. Die Temperaturen? In der Früh von minus eins bis plus neun Grad, tagsüber dann elf bis 18 Grad.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Die Kalte Sophie bleibt verregnet und kühl

Die „Kalte Sophie“ (Freitag) bringt ebenfalls wieder häufig Regen. „Am meisten regnet es von Vorarlberg über Osttirol bis Kärnten“, wissen die Meteorologen. In den Regenpausen sind dann aber durchaus auch Sonnenminuten möglich. Die Eisheiligen enden mit ähnlichen Temperaturen wie schon am Tag davor, möglich sind bis zu 18 Grad unter tags.

Wetterbesserung erst in zweiter Sonntagshälfte

Doch damit kommt nicht der Frühling zurück nach Österreich, das Wochenende bleibt nämlich weiterhin kühl und regnerisch. Die Schneefallgrenze pendelt am Samstag etwa zwischen 1.200 und 1.700 Metern Seehöhe, am Sonntag liegt sie rund um 1.500 Meter. Immerhin: Am Sonntag lässt der Niederschlag dann langsam vielerorts nach, die Wolkendecke lockert vor allem im östlichen Flachland hier und da auf. Nach und nach kommt dann auch im Süden die Sonne zum Vorschein. Das Wochenende bringt Höchstwerte von 17 Grad am Samstag und 18 Grad am Sonntag, so die Experten.