Hohe Strafen drohen: Durch diese Irrtümer wird dein Urlaub richtig teuer

Die Urlaubssaison steht bevor. Ein guter Zeitpunkt, einige Irrtümer aufzuklären, damit man nicht in die Kostenfalle im Ausland tappt.

Denn: Mitunter drohen im Ausland nicht nur hohe Geldstrafen, sondern auch die Beschlagnahmung des Autos oder sogar eine Haftstrafe – und das sogar „bei vermeintlich ‚kleinen‘ Vergehen“, weiß der ÖAMTC. Irrtümer und Mythen um Strafen im Ausland halten sich vor allem auch deshalb, weil ebenjene Strafen in Österreich teils deutlich geringer sind. „Aber Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Deshalb empfehlen wir, sich vor Reiseantritt unbedingt über die Vorschriften im Zielland zu informieren“, so ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.

Irrtum: „Wer alkoholisiert am Steuer sitzt, riskiert höchstens eine Geldstrafe“

Das ist faktisch falsch, da etwa in Italien sogar das Fahrzeug beschlagnahmt werden kann, wenn der Fahrer mit 1,5 Promille oder mehr unterwegs ist und gleichzeitig als Eigentümer des Fahrzeugs eingetragen ist. Noch härter wird betrunkenes Fahren in Spanien bestraft. Hier drohen ab 1,2 Promille Freiheitsstrafen von bis zu drei Monaten. Ab 0,5 Promille sind sowohl in Spanien als auch in Deutschland mindestens 500, in Italien mindestens 545 Euro fällig.

Irrtum: „Zu schnelles Fahren kostet überall ähnlich viel“

Auch diesem Irrtum unterliegen viele Österreicher. Doch dem ist nicht so. Fährt man in Norwegen 20 km/h zu schnell, kostet das schon mindestens 750 Euro, in Schweden sind es immer noch 225 Euro aufwärts. In Italien zahlt man fürs Rasen ab 175 Euro, bei Nacht noch ein wenig mehr. Apropos Norwegen: Ist man 50 km/h zu schnell, muss man schon mindestens 1.365 Euro blechen.

©ÖAMTC / ADAC Diese Strafen drohen im Ausland bei den Vergehen.

Irrtum: „Falschparken ist ein Bagatelldelikt“

Nein, definitiv nicht. 200 Euro in Spanien, 400 Euro in Ungarn kann es kosten, wenn man falsch parkt. Besonders nervig sind dabei Strafen aus Kroatien, die teilwiese noch Jahre nach dem Vorfall kommen, weil Betroffene damals kein Parkticket gekauft haben. Auch diese machen oft über 200 Euro aus.

Irrtum: „Telefonieren am Steuer ist nur in Österreich verboten“

Auch das stimmt nicht. Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung kostet auch im europäischen Ausland bares Geld – und das oft gar nicht zu wenig. In Frankreich zahlt man mindestens 135 Euro, in Italien sind es sogar 250 Euro. In Spanien muss man ebenfalls 200 Euro und mehr zahlen, wenn man beim Telefonieren am Steuer erwischt wird.

Irrtum: „Nichtanschnallen im Auto kostet höchstens ein paar Euro“

Bei diesem Irrtum lassen sich Österreicher von den Strafen hierzulande etwas zu sehr beeinflussen. Während man in Österreich nämlich „nur“ mit mindestens 50 Euro Strafe rechnen muss, sind es in Spanien etwa 200 Euro und mehr. Doch das ist noch gar nicht die Spitze des Eisbergs, in Griechenland zahlt man nämlich fürs Nichtanschnallen 350 Euro, berichtet der ÖAMTC.

Warst du 2026 schon irgendwo auf Urlaub? Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein, noch nicht, ist aber geplant Nein, ist auch nicht geplant Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Irrtum: „Strafzettel aus dem Ausland kann man auch einfach ignorieren“

Das sollte man besser nicht machen, es kann dann nämlich richtig teuer werden. Offene Strafen aus dem EU-Ausland können nämlich auch in Österreich zwangsweise eingetrieben werden. Gleichzeitig können sie bei einer Wiedereinreise ins betreffende Land fällig werden. „Wer imi Ausland eine Strafe erhält, sollte diese sofern möglich noch vor Ort bzw. möglichst rasch begleichen und die Zahlungsbestätigung aufbewahren“, rät etwa Pronebner. Bei rascher Einzahlung bekomme man nämlich oft auch einen „Rabatt“. So wird der Betrag in Spanien bei Bezahlung binnen 20 Tagen etwa um die Hälfte reduziert, zahlt man in Italien in fünf Tagen oder weniger bekommt man einen 30-prozentigen Nachlass. Zahlt man zu spät, muss man dagegen mit einer Verdoppelung rechnen, warnen die Experten.