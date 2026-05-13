So viele wie vor 8 Jahren: Mehr Tote und Verletze bei Unfällen 2025

Im Jahr 2025 verletzten sich mehr als 47.000 Personen bei Verkehrsunfällen. Das ist der höchste Stand an Verletzten seit 2017, wie eine Erhebung der Statistik Austria zeigt.

Die Zahl der Verkehrsunfälle sowie jene der dabei verletzten Personen steigt kontinuierlich an. Wie eine Datenerhebung der Statistik Austria zeigt, verletzten sich im Jahr 2025 insgesamt 47.041 Personen bei Verkehrsunfällen – das entspricht durchschnittlich etwa 129 verletzte Personen pro Tag. Damit sind die Zahlen gegenüber 2024 (insgesamt 45.995 Verletzte) deutlich angestiegen. Auch die Zahl der Verkehrstoten stieg in Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent.

Auch immer mehr Kinder betroffen

Auffällig ist auch die Zahl der verunglückten Kinder. Diese ist so hoch, wie seit 2007 nicht mehr. Die fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria Manuela Lenk nennt dafür E-Scooter-Unfälle als eine der Ursachen. Insgesamt wurden 2025 mehr als 3.500 Kinder bei Straßenverkehrsunfällen verletzt, weitere acht starben. Der Großteil der Kinder verunglückte jedoch als Pkw-Mitfahrer (31 Prozent).

Erheblicher anstieg durch E-Scooter und E-Bikes

Wie die Statistik Austria zeigt, verzeichnet auch die Zahl der Verletzten durch E-Bikes oder E-Scooter einen erheblichen Anstieg. So verletzten sich 2025 insgesamt 10.488 Radfahrer im Straßenverkehr – das entspricht einem Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Statistik im Jahr 1961. Der Anstieg der Zahlen ist dabei ausschließlich auf die verletzten E-Bike-Fahrer zurückzuführen, deren Zahl im Vorjahresvergleich um 17 Prozent stieg. Auch die Zahl der verletzten E-Scooter-Fahrer stieg 2025 um 24 Prozent. Damit war bereits jeder 18. Verletzte im Straßenverkehr mit einem E-Scooter unterwegs.