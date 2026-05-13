Vorarlberger Bäckerei nach wenigen Jahren insolvent

Die "Bäckerei Konditorei Morina KG" aus Lustenau (Vorarlberg) ist pleite. Das berichtet nun der Alpenländische Kreditorenverband. Rund um die Pleite ranken sich aber noch viele ungeklärte Fragen.

Die Bäckerei Konditorei Morina KG beschäftigt sich wenig überraschend mit der Herstellung von Backwaren, wie es laut AKV heißt. Gegründet wurde das Unternehmen aus Lustenau im Dezember 2021, die Erstprotokollierung erfolgte dann im Oktober 2023. Laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) sind vier Dienstnehmer betroffen, die Verbindlichkeiten liegen derzeit bei rund 13.000 Euro.

Vieles unklar rund um Insolvenz von Bäckerei

Die Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz sind aktuell noch unklar und müssen nun überprüft werden. Ebenso nicht bekannt ist derzeit die Anzahl der betroffenen Gläubiger. Anträge auf eine Entschuldung wurden bisher keine eingebracht. Ob solche geplant sind und das Unternehmen fortgeführt werden soll, wird sich im Laufe des Verfahrens klären. Falls derartige Anträge nicht eingebracht werden, „hat der Insolvenzverwalter etwaiges Vermögen bestmöglich zu verwerten“, so der AKV. Ein allfälliges Masseguthaben wird am Ende des Verfahrens dann an die Gläubiger als Verteilungsquote ausgeschüttet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 12:19 Uhr aktualisiert