Das wissen viele Eltern über die Elternzeit nicht

Das Recht auf Elternzeit wird meist nur von Frauen in Anspruch genommen - doch viele wissen nicht, dass auch beide Elternteile in Elternzeit gehen können.

Die meisten Eltern mit Kindern entscheiden sich dafür, dass die Frau nach der Karenz rund 20 Wochenstunden arbeitet, der Vater hingegen weiterhin 40. Der Grund ist meist das höhere Einkommen. Doch viele Eltern wissen nicht, dass es sich meist finanziell mehr lohnen kann, die Erwerbsarbeit gleichberechtigt aufzuteilen, erklärt Ak Steuerexpertin Vanessa Mühlböck.

Vor Kündigung und Entlassung geschützt

Auch das Recht auf Elternzeit können beide Eltern zur selben Zeit in Anspruch nehmen, solange keines der beiden Elternteile für dasselbe Kind in Babykarenz ist und sie mit dem Kind unter einem Dach leben oder zumindest die Obsorge haben. Die zuvor gearbeitete Normalarbeitszeit muss dabei um mindestens 20 Prozent reduziert werden und mindestens 12 Wochenstunden betragen. Spätestens drei Monate vor Beginn muss die Elternzeit dem Arbeitgeber am besten schriftlich bekannt gegeben werden. Sowohl der Kündigungs- als auch der Entlassungsschutz gelten für beide Eltern ab Bekanntgabe, wenn sie gleichzeitig in Elternzeit gehen. Dieser beginnt frühestens vier Monate vor Beginn und endet vier Wochen nach dem vierten Geburtstag des Kindes.