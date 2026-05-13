Warum ein defekter Scheibenwischer gefährlich sein kann

Neben den wärmeren Temperaturen bringt der Frühling auch etwas mit, worauf sich niemand freut - Blütenstaub. Beim Autofahren kann dieser sehr gefährlich werden. Der ÖAMTC warnt.

Wenn sich Blütenstaub auf der Windschutzscheibe des Autos absetzt und die Sicht einschränkt, kann das sehr gefährlich werden. „Blütenstaub in Kombination mit Feuchtigkeit kann Schmierfilme auf der Windschutzscheibe hinterlassen, die vor allem bei Gegenlicht die Sicht erheblich beeinträchtigen“, erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Er empfiehlt deshalb, einwandfrei funktionierende Scheibenwischer zu verwenden und die Front- sowie Heckscheibe regelmäßig mit Glasreiniger zu säubern. Doch bei den Scheibenwischern ist Vorsicht geboten: Die Wischerblätter sollten nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandelt werden. Kerbl empfiehl, die Gummilippen vorsichtig mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

Erhebliche Schäden durch kaputte Scheibenwischer

Generell zeigen viele Scheibenwischer nach dem Winter deutliche Verschleißspuren. Kälte, Eis und Salz – insbesondere, wenn bereits Vorschäden vom Sommer, etwa durch Hitze und UV-Strahlung, vorhanden waren – lassen die Gummilippen des Wischers porös werden. Hört man beim Wischen ein Schlieren oder Rattern, sollten die Blätter umgehend ausgetauscht werden. „Spätestens wenn sich Gummiteile ablösen oder die Wischer nicht mehr flächendeckend arbeiten, wird es Zeit für einen Wechsel“, betont der ÖAMTC-Experte. Wer mit kaputten Scheibenwischen wischt, riskiert eine zerkratzte Scheibe oder weitere Schäden.

Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet

Doch neben den Schäden können sich nicht funktionierende Scheibenwischer auch auf die Verkehrssicherheit auswirken. „Wer bei der Pickerlüberprüfung mit defekten Wischern erscheint, riskiert eine Beanstandung“, stellt Kerbl klar. Auch die Wischerarme sollten regelmäßig auf Defekte überprüft werden. Verbogene Arme liegen ungleichmäßig und hinterlassen Streifen. Wer also sicher im Straßenverkehr sein und in kritischen Situationen die Sicht bewahren will, kontrolliert regelmäßig die Funktionstüchtigkeit seiner Scheibenwischer.