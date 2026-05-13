AMS kürzt Budget: Bekanntes Schulungsunternehmen „inspire“ ist insolvent

Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde über die inspire GmbH als Eigenantrag am Landesgericht Salzburg eröffnet, berichtet der KSV. 81 Mitarbeiter sind betroffen.

Das Unternehmen bietet professionelle Sprachtrainings, Business Seminare und interkulturelle Schulungen für Unternehmen in Österreich und Bayern (inhouse oder in modernen Lerncentern) als Onlinetraining, Coaching oder Live-Seminar an. Es ist vornehmlich im B2B Bereich tätig, aber auch zum Teil im B2C Bereich (Ferienbetreuungen und Kindercamps).

AMS großer Kunde

Wesentliche Erlöse konnten in der Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) erwirtschaftet werden. Die Schuldnerin hat namhafte Kunden, welche ebenfalls wesentlich zu den Umsätzen beitragen. Eine weitere Niederlassung befindet sich in Wien,sowie ein kundenbezogener Standort im AMS Salzburg.

Eckdaten: Geschäftsführer: Mag. Andreas Kreil

Mag. Andreas Kreil Betroffene Gläubiger: rd. 50

rd. 50 Betroffene Dienstnehmer: 81 (davon 60 freie Dienstnehmer:innen)

81 (davon 60 freie Dienstnehmer:innen) Aktiva: rd. EUR 420.000,00

rd. EUR 420.000,00 Passiva: rd. EUR 800.000,00 (davon rd. EUR 400.000,00 bei der Hausbank

AMS kürzte Budget

Die Ursachen sind primär auf die wirtschaftliche Krisensituation zurückzuführen, wodurch die Nachfrage nach Schulungen drastisch sank. Besonders betroffen ist der Standort Wien. Zudem kürzte das AMS das Budget für 2026 massiv von rd. 1,2 Mio. Euro auf 550.000 Euro; ein weiterer Hauptkunde fiel gänzlich weg. Diese Einbußen führten zu Liquiditätsproblemen. Gläubigerforderungen können bis zum 27. Juli 2026 über den KSV1870 angemeldet werden. Zum Masseverwalter wurde Dr. Stefan Lirk bestellt. Die erste Gläubigerversammlung findet am 17. Juni 2026 statt. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten. Der Fortbetrieb des Unternehmens wird angestrebt.