Steirisches Kernöl, Erdäpfelsalat und knuspriges Huhn: McDonald’s Österreich erweitert sein Salatsortiment und bringt mit dem neuen Backhendlsalat einen echten Klassiker der heimischen Sommerküche in die Restaurants.

Backhendlsalat gehört für viele im Sommer einfach dazu. Jetzt gibt es den Klassiker erstmals auch bei McDonald’s Österreich. Der neue Salat kombiniert knuspriges Huhn – wahlweise mit Chicken-Patty oder Chicken Stripes – mit Erdäpfelsalat und einer frischen Blattsalatmischung. Dazu kommt ein cremiges Dressing mit 17 Prozent steirischem Kernöl, das für den typisch nussigen Geschmack sorgen soll.

Große Salate jetzt auch als McMenü

Neu ist auch die Verpackung: Die großen Salate werden künftig in einer Salatschale mit Deckel serviert und sind ab sofort auch als McMenü mit Pommes und Kaltgetränk erhältlich. Laut McDonald’s sollen größere Portionen und eine neu entwickelte Salatmischung für mehr Vielfalt sorgen. Die Gerichte eignen sich außerdem auch zum Mitnehmen oder für unterwegs.

©McDonald’s Österreich Mit steirischem Kernöl und knusprigem Huhn: McDonald’s erweitert sein Salatsortiment um einen österreichischen Klassiker.

Fokus liegt weiter auf Chicken-Produkten

Der Backhendlsalat ist Teil der Sortimentsstrategie 2026 von McDonald’s Österreich. Unter dem Motto „Year of Chicken“ setzt das Unternehmen verstärkt auf neue Chicken-Produkte. Bereits zuvor wurden unter anderem der McCrispy Spicy, der Teriyaki Chicken Burger oder der McCrispy Hot Honey vorgestellt. Nun rückt mit dem Backhendlsalat ein Gericht mit starkem Österreich-Bezug in den Mittelpunkt. Damit soll laut Unternehmen „Sommerfeeling“ in die Restaurants, den McDrive und ins Sackerl zum Mitnehmen gebracht werden.

„Ein Stück heimisches Lebensgefühl“

„Unsere Gäste haben sich mehr Chicken-Vielfalt gewünscht und 2026 liefern wir. Mit dem Backhendlsalat holen wir gleichzeitig auch ein Stück heimisches Lebensgefühl in unser Sortiment“, so Andrea Fanschek, Menu Managerin bei McDonald’s Österreich.