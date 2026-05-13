Geldregen? Österreicher erhalten Mail über 1.265 Euro „Rückzahlung“

Die Nachrichten werden oft mit dem Betreff „Offizielle Benachrichtigung von ÖGK Österreich“ versendet und stellen eine Summe von genau 1.265,90 Euro in Aussicht.

Die Nachrichten werden oft mit dem Betreff „Offizielle Benachrichtigung von ÖGK Österreich“ versendet und stellen eine Summe von genau 1.265,90 Euro in Aussicht.

Eine aktuelle Welle an betrügerischen E-Mails sorgt derzeit für Verunsicherung unter Versicherten in ganz Österreich. Unter dem Vorwand einer stattlichen Rückzahlung versuchen Kriminelle, sensible Daten abzugreifen. Besonders im Raum Kärnten berichten Betroffene vermehrt von diesen Nachrichten, die auf den ersten Blick verlockend wirken. Eine Kärntnerin äußert sich besorgt über die Masche: „Ich habe das auch bekommen und hoffe, dass darauf niemand reinfällt.“

Rückerstattung „jetzt abholen“

Die Nachrichten werden oft mit dem Betreff „Offizielle Benachrichtigung von ÖGK Österreich“ versendet und stellen eine Summe von genau 1.265 Euro in Aussicht. In dem Schreiben heißt es wörtlich: „Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Rückerstattung von der OGK Österreich genehmigt wurde. Sie haben Anspruch auf eine Rückzahlung in Höhe des unten aufgeführten Betrags. Diese Rückerstattung wird Ihnen in Kürze auf das von Ihnen angegebene Bankkonto überwiesen. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung und Überweisung bis zu 72 Stunden in Anspruch nehmen kann.“

Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs? Ja, leider Nein, zum Glück nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

ÖGK bittet Versuche zu melden

Um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen, nutzen die Absender gefälschte Domains wie krankenkasse.gv.at, die einen offiziellen Anschein erwecken sollen. Doch die Österreichische Gesundheitskasse stellt klar, dass es sich hierbei um reine Täuschungsversuche handelt. Auf der offiziellen Webseite findet sich dazu folgender Hinweis: „Immer wieder kommt es zu Betrugsversuchen, wo im Namen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Geschäfte gemacht und Versicherte getäuscht werden.“ Vermeintliche Betrugsversuche kann man auch auf der Homepage der ÖGK melden.

„Geld-Mail“ bekommen, was nun?

Empfänger solcher Nachrichten sollten keinesfalls auf die enthaltenen Links klicken oder persönliche Informationen preisgeben. Die angegebene Bearbeitungsfrist dient lediglich dazu, künstlichen Zeitdruck aufzubauen. Es wird empfohlen, verdächtige Mails umgehend zu löschen und im Zweifelsfall direkt über die offiziellen Kanäle der Sozialversicherung Kontakt aufzunehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 14:17 Uhr aktualisiert