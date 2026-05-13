Tirol: Mädchen (7) soll schwer vernachlässigt worden sein – Eltern in Haft

Ein siebenjähriges Mädchen ist Ende April in Tirol in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand ins Krankenhaus gebracht worden. Nun sitzen die Eltern in Haft.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, wurde das Landeskriminalamt Tirol am 29. April 2026 im Rahmen einer Meldung nach dem Gewaltschutzgesetz informiert. Demnach sollen die Eltern ihre siebenjährige Tochter bereits am 28. April in „augenscheinlich verwahrlostem und lebensbedrohlichem Gesundheitszustand“ ins Krankenhaus gebracht haben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Eltern ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum gröblich vernachlässigt hätten. Vor allem sollen sie es unterlassen haben, ihrem Kind rechtzeitig die notwendige medizinische Versorgung zukommen zu lassen.

Eltern zunächst nicht erreichbar

Da die beiden Elternteile für die Ermittlungsbehörden zunächst nicht erreichbar gewesen seien, ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck deren Festnahme an. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf „Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen“. Die Festnahmen erfolgten schließlich am 11. und 12. Mai 2026. Laut Polizei hätten sich beide Beschuldigten selbstständig zur Polizei begeben.

Untersuchungshaft beantragt

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurden die beiden Beschuldigten in die Justizanstalt eingeliefert. Zudem wurde ein Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gestellt. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Kindes oder zum familiären Umfeld wurden von den Behörden bislang nicht bekannt gegeben.