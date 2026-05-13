Hitlergruß in der Zillertalbahn: Polizei sucht nach Hinweisen
Mutmaßliche Naziparolen rund um das Gauder Fest im Zillertal (Tirol) beschäftigen derzeit die Polizei. Nun werden Fotos jener Männer veröffentlicht, die in der S-Bahn lautstark "Sieg! Sieg! Sieg! Heil! Heil! Heil" gesungen hätten.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Mehrere bisher unbekannte Personen stehen im Verdacht, am 1. Mai 2026 in einem Zug der Zillertalbahn wiederholt den Hitlergruß ausgeführt und die Parole „Sieg! Sieg! Sieg! Heil! Heil! Heil!“ lautstark skandiert zu haben.
Staatsanwaltschaft ordnet Veröffentlichung der Fotos an
Die Bilder sind Screenshots eines mitgefilmten Video aus der Zillertalbahn. Man ermittle „in allen Bereichen“ gegen Unbekannt, heißt es von der Polizei. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurden die Lichtbilder nun zur Ausforschung der auf den Bildern ersichtlichen, bisher unbekannten Personen veröffentlicht.
Hinweise unbedingt melden
Um zweckdienliche Hinweise – die auf Ersuchen auch vertraulich behandelt werden – an das LSE Tirol unter der Telefonnummer 059133/708060 wird ersucht.