Paketabgabe: Wer ab September mehr zahlen muss

Online-Shopper müssen bald tiefer in die Tasche greifen: Ende September kommt die neue Paket-Steuer. Eigentlich sollten nur Billigplattformen wie Temu oder Shein getroffen werden. Jetzt trifft es alle.

Der Plan der Regierung, damit nur die Shopping-Riesen aus China wie Temu oder Shein zu treffen, ist gescheitert. Ursprünglich sollte die Gebühr nur für Pakete aus Nicht-EU-Ländern wie China gelten, um die Flut an Billig-Bestellungen einzudämmen. Doch das ließ sich rechtlich nicht umsetzen. Die Folge: Die Abgabe gilt nun für fast alle Pakete, die von Unternehmen an Privatkunden in Österreich verschickt werden. Die Regierung hat am Montag den Gesetzesentwurf für eine neue Paket-Abgabe von zwei Euro pro Sendung auf den Weg gebracht.

Maßnahme soll jährlich 280 Millionen einbringen

Die Maßnahme soll jährlich Einnahmen von rund 280 Millionen Euro in die Staatskasse spülen. Mit dem Geld will die Regierung die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel teilweise gegenfinanzieren.

Doch nicht nur große Händler werden betroffen sein, sondern auch österreichische Unternehmen, die ihre Produkte über große Plattformen und Marktplätze wie Amazon anbieten. Laut Rainer Will vom Handelsverband betrifft das in Österreich rund 4.000 Händler.