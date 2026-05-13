Paketabgabe: Wer ab September mehr zahlen muss
Online-Shopper müssen bald tiefer in die Tasche greifen: Ende September kommt die neue Paket-Steuer. Eigentlich sollten nur Billigplattformen wie Temu oder Shein getroffen werden. Jetzt trifft es alle.
Der Plan der Regierung, damit nur die Shopping-Riesen aus China wie Temu oder Shein zu treffen, ist gescheitert. Ursprünglich sollte die Gebühr nur für Pakete aus Nicht-EU-Ländern wie China gelten, um die Flut an Billig-Bestellungen einzudämmen. Doch das ließ sich rechtlich nicht umsetzen. Die Folge: Die Abgabe gilt nun für fast alle Pakete, die von Unternehmen an Privatkunden in Österreich verschickt werden. Die Regierung hat am Montag den Gesetzesentwurf für eine neue Paket-Abgabe von zwei Euro pro Sendung auf den Weg gebracht.
Maßnahme soll jährlich 280 Millionen einbringen
Die Maßnahme soll jährlich Einnahmen von rund 280 Millionen Euro in die Staatskasse spülen. Mit dem Geld will die Regierung die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel teilweise gegenfinanzieren.
In Österreich rund 4.000 Händler betroffen
Doch nicht nur große Händler werden betroffen sein, sondern auch österreichische Unternehmen, die ihre Produkte über große Plattformen und Marktplätze wie Amazon anbieten. Laut Rainer Will vom Handelsverband betrifft das in Österreich rund 4.000 Händler.
Wer die Gebühren zahlen muss
- Auch wenn die Händler die Gebühr abführen müssen, ist es so gut wie sicher, dass sie die Kosten direkt an die Kundinnen und Kunden weitergeben werden.
- Die großen Player: Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Darunter fallen neben Temu und Shein auch Giganten wie Amazon, Zalando oder heimische Händler wie die Otto Austria Group.
- Aber Achtung: Auch kleine Händler sind betroffen, wenn sie ihre Produkte über große Marktplätze wie zum Beispiel Amazon verkaufen. Ein kleiner Händler, der seine Waren über Amazon versendet, muss die Gebühr also ebenfalls abführen.
- Es gibt ein paar Ausnahmen: Keine Abgabe fällt an, wenn ihr etwas in einem Geschäft vor Ort kauft und es euch zustellen lasst. Auch wenn der Händler die Ware selbst liefert und nicht über einen Paketdienst versendet, entfällt die Gebühr. Bestellungen zwischen Firmen (B2B) sind ebenfalls ausgenommen.