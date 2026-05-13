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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man eine gasleitung und davor ein absperrband der feuerwehr.
Eine Leitung wurde derart beschädigt, dass es zum Austritt von Gas kam.
Schönberg
13/05/2026
Leitung beschädigt

Gas aus Leitung bei Straßenarbeiten ausgetreten

Gasaustritt während Grabungsarbeiten auf einer Autobahnausfahrt in Schönberg (Stubaital, Tirol): Freiwillige Feuerwehr Innsbruck und Freiwillige Feuerwehr Mieders im Einsatz.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Am 13. Mai 2026 gegen 11.20 Uhr wurde im Zuge von Grabungsarbeiten auf der B183, auf Höhe der Autobahnausfahrt im Gemeindegebiet von Schönberg im Stubaital eine Gasleitung beschädigt. Aufgrund dessen war die B183 bis ca. 11:50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt und anschließend bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten nur wechselseitig befahrbar.

Feuerwehren im Einsatz, keine Verletzten

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Mieders sowie Arbeiter der TIGAS.

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