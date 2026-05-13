Gas aus Leitung bei Straßenarbeiten ausgetreten

Gasaustritt während Grabungsarbeiten auf einer Autobahnausfahrt in Schönberg (Stubaital, Tirol): Freiwillige Feuerwehr Innsbruck und Freiwillige Feuerwehr Mieders im Einsatz.

Eine Leitung wurde derart beschädigt, dass es zum Austritt von Gas kam.

Eine Leitung wurde derart beschädigt, dass es zum Austritt von Gas kam.

Am 13. Mai 2026 gegen 11.20 Uhr wurde im Zuge von Grabungsarbeiten auf der B183, auf Höhe der Autobahnausfahrt im Gemeindegebiet von Schönberg im Stubaital eine Gasleitung beschädigt. Aufgrund dessen war die B183 bis ca. 11:50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt und anschließend bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten nur wechselseitig befahrbar.

Feuerwehren im Einsatz, keine Verletzten

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Mieders sowie Arbeiter der TIGAS.