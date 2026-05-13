Amira Aly ist wieder schwanger: Baby-Glück mit Christian Düren

Amira Aly und Christian Düren erwarten Nachwuchs. Die Moderatorin bestätigte das Baby-Glück gegenüber der Bild und freut sich nach herausfordernden Wochen auf das neue Kapitel.

Die Kärntner Moderatorin Amira Aly (33) und ihr Partner Christian Düren (35) erwarten Nachwuchs. Wie Aly offiziell bestätigte, krönt das Paar die Beziehung nun mit dem ersten gemeinsamen Baby. Für die 33-Jährige ist es nach den zwei Söhnen aus der Ehe mit Oliver Pocher das dritte Kind.

„Ja, es stimmt“

Die letzten Wochen verbrachte die Moderatorin weitestgehend abseits der Öffentlichkeit, um das Geheimnis so lange wie möglich zu bewahren. Gegenüber der „Bild“ erklärte sie die Hintergründe für ihren Rückzug: „Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel. […] Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten. Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt.“

„Freuen uns sehr auf alles, was kommt“

Nach der Geheimhaltungsphase blickt das Paar nun voller Vorfreude auf die kommende Zeit: „Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt.“ Damit schlägt Aly ein neues Kapitel auf, nachdem im September 2024 die Scheidung von Oliver Pocher offiziell vollzogen wurde. Das Paar blickt nun gemeinsam der Geburt ihres ersten Kindes entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 18:38 Uhr aktualisiert