So viel Glück und Freude es am heurigen Muttertag am 10. Mai auch gab - im Spiel gab es für niemanden das große Glück. Vielleicht ändert sich das jetzt aber mit den neuen Gewinner-Zahlen.

Bei der letzten Lotto-Ziehung am Sonntag, den 10. Mai gab es keinen Sechser. Damit wird am Mittwoch ein Jackpot ausgespielt, bei dem es um rund 1,5 Millionen Euro geht. Beim Fünfer mit Zusatzzahl war ein jemand aus Niederösterreich erfolgreich. Der Person gelang dieser Solotreffer mit dem 20. und damit letzten Quicktipp auf der Quittung, der einen Gewinn von rund 97.800 Euro brachte.

Zwei Joker zu je 102.000 Euro in Wien und Oberösterreich

Beim Joker gab es zwei Teilnehmende, und zwar jeweils aus Wien und Oberösterreich, die die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf ihrer Quittung hatten. Ihnen wird nur ein Gewinn in Höhe von jeweils mehr als 102.000 Euro gutgeschrieben.

Lottoziehung am Mittwoch

Das ganz große Geld blieb aber aus. Deshalb geht es am Mittwoch um 1,5 Millionen. Wir haben die Gewinnerzahlen für dich.