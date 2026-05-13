Lena Schilling führt Liebesbeziehung mit Chef im Europaparlament
Die jüngste Grünen-Abgeordnete Lena Schilling (25) soll eine Liebesbeziehung mit ihrem Chef im Europa-Parlament Bas Eickhout (49) führen. Der Altersunterschied: 24 Jahre.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Laut neuesten Medienberichten ist die jüngste Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament frisch verliebt. Es handelt sich dabei um den 49-jährigen Bas Eickhout. Der Niederländer ist Co-Vorsitzender der Grünen-EU-Fraktion und somit Vorgesetzter Schillings. Laut der 25-jährigen Schilling sei ihr Partner genauso besessen von „internationalen Emissionszertifikaten“ wie sie selbst.
Beteiligte hätten „Outing“ als unangenehm empfunden
Wie die „Krone“ berichtet habe sich das Paar während einer Studienreise vor deren Fraktion in Zagreb geoutet. Geheimhalten einer solchen Beziehung soll nicht erlaubt sein. Das EU-Parlament schreibt den Abgeordneten vor, dass sie ihre Beziehungen offenlegen müssen. „Die Bekanntgabe stellte sicher, dass alle in der Fraktion über die Beziehung informiert sind und dass sie die Arbeit der Fraktion nicht beeinträchtigen wird“, heißt es von der Grünen EU-Fraktion gegenüber „Politico“. Beteiligte hätten das Outing des Paares als „unangenehm“ und das Verhältnis als „problematisch“ beschrieben, heißt es weiter.