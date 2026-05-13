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Bild auf 5min.at zeigt die Grüne-Politikerin Lena Schilling.
Schilling ist bekanntlich die jüngste Abgeordnete im EU-Parlament - nun ist sie mit einem der ranghöchsten Abgeordneten zusammen.
Österreich
13/05/2026
Verliebt

Lena Schilling führt Liebesbeziehung mit Chef im Europaparlament

Die jüngste Grünen-Abgeordnete Lena Schilling (25) soll eine Liebesbeziehung mit ihrem Chef im Europa-Parlament Bas Eickhout (49) führen. Der Altersunterschied: 24 Jahre.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Laut neuesten Medienberichten ist die jüngste Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament frisch verliebt. Es handelt sich dabei um den 49-jährigen Bas Eickhout. Der Niederländer ist Co-Vorsitzender der Grünen-EU-Fraktion und somit Vorgesetzter Schillings. Laut der 25-jährigen Schilling sei ihr Partner genauso besessen von „internationalen Emissionszertifikaten“ wie sie selbst.

auf dem bild von 5min.at sieht man Co-Fraktionsschef der Grünen im EU-Parlament Bas Eickhout
©Facebook/Bas Eickhout
Die 25-jährige Abgeordnete und der 49-jährige Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion sind ein Paar.

Beteiligte hätten „Outing“ als unangenehm empfunden

Wie die „Krone“ berichtet habe sich das Paar während einer Studienreise vor deren Fraktion in Zagreb geoutet. Geheimhalten einer solchen Beziehung soll nicht erlaubt sein. Das EU-Parlament schreibt den Abgeordneten vor, dass sie ihre Beziehungen offenlegen müssen. „Die Bekanntgabe stellte sicher, dass alle in der Fraktion über die Beziehung informiert sind und dass sie die Arbeit der Fraktion nicht beeinträchtigen wird“, heißt es von der Grünen EU-Fraktion gegenüber „Politico“. Beteiligte hätten das Outing des Paares als „unangenehm“ und das Verhältnis als „problematisch“ beschrieben, heißt es weiter.

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