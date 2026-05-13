Lena Schilling führt Liebesbeziehung mit Chef im Europaparlament

Laut neuesten Medienberichten ist die jüngste Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament frisch verliebt. Es handelt sich dabei um den 49-jährigen Bas Eickhout. Der Niederländer ist Co-Vorsitzender der Grünen-EU-Fraktion und somit Vorgesetzter Schillings. Laut der 25-jährigen Schilling sei ihr Partner genauso besessen von „internationalen Emissionszertifikaten“ wie sie selbst.

©Facebook/Bas Eickhout Die 25-jährige Abgeordnete und der 49-jährige Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion sind ein Paar.

Beteiligte hätten „Outing“ als unangenehm empfunden

Wie die „Krone“ berichtet habe sich das Paar während einer Studienreise vor deren Fraktion in Zagreb geoutet. Geheimhalten einer solchen Beziehung soll nicht erlaubt sein. Das EU-Parlament schreibt den Abgeordneten vor, dass sie ihre Beziehungen offenlegen müssen. „Die Bekanntgabe stellte sicher, dass alle in der Fraktion über die Beziehung informiert sind und dass sie die Arbeit der Fraktion nicht beeinträchtigen wird“, heißt es von der Grünen EU-Fraktion gegenüber „Politico“. Beteiligte hätten das Outing des Paares als „unangenehm“ und das Verhältnis als „problematisch“ beschrieben, heißt es weiter.