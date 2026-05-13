Von Klagenfurt ostwärts kann erst etwas Sonne durchkommen, doch im Laufe des Tages dominieren Regen und Wolken. Teilweise kann es sogar intensiv regnen, vereinzelt wird es auch gewittrig.

Die Sonne vom Mittwoch lässt sich am Donnerstag kaum noch blicken. Die höheren Gipfel stecken im Nebel und die Sichten sind oft schlecht. Am Vormittag kann es nach Osten und Südosten zu regional zwar noch etwas sonnig sein, ansonsten überwiegen aber schon die Wolken und nach Westen hin sind von der Früh weg Regenschauer durch.

Gewitter sind im gesamten Bergland möglich

Am Nachmittag breiten sich Schauer und einzelne Gewitter dann aufs gesamte Bergland Österreichs aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1700 Meter. Die Temperaturen erreichen an der Alpennordseite nur 7 bis 15 Grad, im Osten und Süden 12 bis 19 Grad

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 21:04 Uhr aktualisiert